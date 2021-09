Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a verificat, astăzi, stadiul lucrărilor de modernizare a drumului județean Siret – Frătăuții Noi, declarându-se mulțumit de stadiul investiției. Gheorghe Flutur a precizat că în momentul de față se lucrează pe o porțiune de 7,5 kilometri din acest drum, valoarea investiției fiind de 3,5 milioane de euro din fondurile Consiliului Județean Suceava. „Din fericire am avansat mult cu lucrările. Este un drum de 7,5 kilometri, cu asfalt nou. Practic întreg tronsonul are 15 kilometri. Jumătate a fost asfaltat anii trecuți, jumătate îl asfaltăm anul acesta. Este vorba de asfalt în două straturi, carosabilul va avea lățimea de 6,5 metri, plus acostamente de 0,75 metri pe fiecare parte. De asemenea, avem șanțuri dalate de aproape 13 kilometri, sunt două poduri noi cu o deschidere de șase metri și alte 32 de podețe tubulare. Este o investiție care prinde contur și în felul acesta între Siret și Frătăuții Noi și Rădăuți va fi un drum de comunicare rapid, o șosea modernă care trece prin zona Mușenița și care rezolvă accesul și către viitoare autostradă A7. Este un drum care face legătura acestei zone din nordul județului Suceava de la Vicov, Bilca, Frătăuți, către Siret și către viitoarea autostradă. Sunt bucuros că cei care construiesc aici s-au ținut de cuvânt și văd că se lucrează intens”, a precizat Gheorghe Flutur. El a apus că pe acest drum se vor construi și două sensuri giratorii, la intersecțiile cu drumul județean Bilca – Vicovu de Sus. „Se lucrează la aceste sensuri giratorii, iar și asta înseamnă o siguranță în trafic mai mare decât până acum”, a încheiat Gheorghe Flutur.