Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, s-a declarat mulțumit de ritmul lucrărilor la magistrala de gaz de la Pojorâta la Vatra Dornei. Gheorghe Flutur a inspectat lucrările, alături de primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș. Flutur a pus că la ritmul în care se lucrează este posibil ca investiția să fie finalizată înainte de termenul din contract, respectiv al doilea semestru al anului viitor. „În sfârșit vine gazul metan la Vatra Dornei. Suntem pe traseul conductei mult așteptate, Pojorâta – Vatra Dornei. Undeva în spatele nostru firma din Târgu Mureș care a câștigat licitația lucrează, se sapă aceste canale de 1,5 metru în care se îngropată țeava pentru gaz metan”, a spus Flutur. El a arătat că magistrala de gaz va avea o lungime de 26 de kilometri, de la Pojorâta la Vatra Dornei, investiția fiind finanțată de Guvernul României, prin Transgaz, cu suma de 16 milioane de lei. El a spus că ritmul lucrărilor este bun și că într-o singură lună s-au construit peste trei kilometri din această magistrală de gaz.

„S-a lucrat deja în această zonă grea, forestieră. Aici a fost nevoie de două hotărâri de Guvern pentru scoatere terenul din circuitul forestier pe o perioadă de timp. Numai că au fost chinurile facerii pentru acest proiect. Mulți au promis. În primul meu mandat de președinte de Consiliu Județean s-a finanțat de la Frasin spre Câmpulung Moldovenesc, până la Pojorâta. Și acum municipiul Câmpulung are gaz metan. Nu s-a mai făcut nimic o bună perioadă de timp, iar anul acesta, în luna martie, Guvernul nostru a dat două hotărâri pentru a da liber la acest traseu. Este o investiție pe care o așteaptă dornenii de mult și din acest motiv am ținut să vin aici cu primarul de Vatra Dornei, Ilie Boncheș și să-l felicit pentru demersurile făcute. Am fost mereu alături de el, dar au fost multe demersuri făcute ca să ajungem la această fază. Domnule primar, mă bucur că sunteți alături de mine și vă felicit pentru încăpățânarea cu care ați luptat alături de mine pentru ca în sfârșit să ajungă gazul metan la Vatra Dornei și nu să fie o poveste așa cum a fost pentru mulți alții”, a precizat Gheorghe Flutur.

El a adăugat că într-o primă fază, în Vatra Dornei vor fi 7.000 de beneficiari ai agentului termic ce va fi asigurat de la centrala pe gaz metan care este deja construită în acest municipiu. Flutur a mai precizat că din această conductă, „un braț” va merge spre Borșa, în Maramureș, pentru a se închide astfel un inel și pentru a nu mai fi probleme cu presiunea gazului, când temperaturile sunt scăzute.

La rândul său, primarul Ilie Boncheș a ținut să-i mulțumească președintelui CJ Suceava pentru sprijinul acordat acestui municipiu, nu numai în cazul proiectului conductei de gaz meta. Ilie Boncheș a spus că finalizarea acestei investiții va însemna dezvoltare pentru Vatra Dornei și și-a exprimat speranța că numărul investitorilor va creștere, la fel și numărul locurilor de muncă.