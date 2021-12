Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că este nemulțumit de ritmul lucrărilor de modernizare a drumului județean Suceava – Dolhasca. Gheorghe Flutur a spus că în cursul zilei de astăzi a avut o întâlnire tehnică cu reprezentanții constructorilor și cei ai Agenției de Dezvoltare Nord – Est, în cadrul căreia a fost analizat stadiul lucrărilor pe acest tronson, care face parte din drumul axial Suceava – Iași. „Anul acesta am avut întârzieri la execuția lucrărilor. Săptămânal am făcut verificări pe teren și acum am stat de vorbă cu constructorul. S-a mai recuperat din restanță. În momentul de față peste 40% din lucrare este făcută și este decontată deja la plată. Dar tot nemulțumit sunt și am cerut un calendar în această iarnă acolo unde se poate lucra fără betoane sau fără asfalt. Iar din primăvară un calendar de recuperare”, a spus Flutur. El a adăugat că a solicitat constructorului punerea în siguranță a circulației pe acest drumuri. „Este responsabilitatea lor și vrem să fie evitat orice risc de accident din cauza organizărilor de șantier”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava.

Axa Rutieră Strategica 1 Suceava- Iași va fi modernizată pe o lungime totală de 75,739 de kilometri pe teritoriul județului Suceava, lucrările fiind împărțite pe două loturi, DJ 208A Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca, continuare cu DJ 208 Dolhasca – Budeni – limită județul Iași și DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni-Moara și DJ 209D Liteni – Zaharești – Stroiești – Costâna – Dărmănești.

Finanțarea este asigurată din FEN prin Fondul European de Dezvoltare Regională: POR 2014-2020 Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.