Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că deschiderea punctului de trecere a frontierei Vicovu de Sus – Crasna, între România și Ucraina, „este o chestiune de câteva zile”. Gheorghe Flutur s-a întâlnit astăzi, la granița cu Ucraina, cu noul guvernator al Regiunii Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk pentru a discuta despre deschiderea acestui punct de trece a frontierei. La discuții au mai participat prefectul Alexandru Moldovan, administratorul public al județului, Irina Vasilciuc și primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț. Delegația ucraineană a fost formată din Ruslan Zaparaniuk, Șeful Administrației Regionale de Stat Cernăuți (Administrației Militare Regionale Cernăuți) și Mustafa-Masi Nayyem, ministrul adjunct al Infrastructurii din Ucraina.

După discuții, Gheorghe Flutur a declarat că „este chestiune de câteva zile ca acest punct să se deschidă. Am avut o întâlnire cu Poliția de Frontieră, Drumurile Naționale din România și cu partea ucraineană, reprezentanții Ministerului Transporturilor de la Kiev, Vama de la Cernăuți și celelalte autorități”. Flutur a spus că autoritățile ucrainene au finalizat aproape construirea tronsonul de drum de la Crasna până în frontieră, pe aproape 8 kilometri. „Este un drum betonat cu o grosime de 17 centimetri, deci un drum foarte rezistent. Pentru noi înseamnă foarte mult deschiderea acestui punct de frontieră mai ales că în vama Siret Porubne avem de multe ori aglomerație de sute de TIR-uri care așteaptă la coadă. Și aici va fi aici o soluție pentru a evita aglomerarea din vama Siret – Porubne. Ne gândim ca mișcarea următoare să fie punctul de trece a frontierei de la Ulma – Rusca și apoi cel de la Izvoarele Sucevei – Șepit. Am discutat și perspectiva modernizării drumurilor până în graniță. Și săptămâna viitoare vom avea o discuție la Ministerul Transporturilor de la București pentru ca pe ruta aceasta de la Vicovu de Sus până la Suceava să fluidizăm traficul. Avem de construit sensuri giratorii, benzi de selecție pentru prioritizarea traficului, pentru a nu aglomera centrul orașului Vicovu de Sus și celelalte localități”, a încheiat Gheorghe Flutur.