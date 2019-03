Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a explicat de ce mai multe primării din judeţ nu au primit nici un ban din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Reamintim că vineri, Consiliul Judeţean Suceava a aprobat proiectul de hotărîre privind repartizarea a aproximativ 579 de milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale. Fondurile au provenit din sumele defalcate din TVA și din impozitul pe venit. Proiectul a fost adoptat cu 22 de voturi pentru, ale liberalilor și unul împotrivă și 6 abțineri, ale social-democraților. „S-a votat bugetul, aşa cum prevede legea, la şapte zile după publicarea în Monitorul Oficial, pentru a da drumul primarilor să-şi facă bugetele. Şi pentru corecta informare a opiniei publice, vreau să spun că acest buget a venit cu o reţetă în plic de la Finanţe. Eu nu am făcut nimic, nu am putut să facem nimic, pentru că totul a fost repartizat în baza unei formule. Dumnezeu mi-a ascultat rugămintea să-mi ia pixul din mână, să nu împart nimic. Un preşedinte nu trebuie să împartă să aibă iniţiative şi proiecte. Şi pentru primarii care nu au înţeles că nu am putut noi influenţa în vreun fel sau altul bugetul, trebuie să ştie că aceasta este o strategie a actual Guvern”, a declarat Gheorghe Flutur. Preşedintele CJ Suceava consideră că ar fi fost mai bine ca Finanţele sucevene să facă întreaga împărţire a banilor „pentru că nouă ni s-au dat doar sumele şi formulele”. „În dreptul fiecărei primării este o formulă dată prin lege, iar Consiliul Judeţean nu a avut nici un rol în modul de repartizare a sumelor”, a explicat Flutur.

El a precizat că paradoxul este că la Suceava, consilierii judeţeni PSD nu au votat acest buget, votând împotrivă sau abţinându-se. „Asta înseamnă că ei nu îşi susţin propriul Guvern. Sper să vină nişte vremuri când vom putea discuta şi vota mai mult pentru dezvoltare. Suceava are nevoie de dezvoltare. Iar primarii sunt dezamăgiţi, pentru că pe cei din PSD nu îi interesează dezvoltarea”, a încheiat Flutur.