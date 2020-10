Președintele liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că poate să spună, fără lipsă de modestie, că încă este o locomotivă în PNL. Gheorghe Flutur a făcut această afirmație după ce a anunțat rezultatele obținute de PNL la alegerile din județul Suceava, atât pentru Consiliul Județean, cât și pentru primării. Gheorghe Flutur, care a câștigat al treilea mandat de președinte al CJ Suceava, a declarat că „în pofida unor pariuri la case de pariuri și pronosticuri s-a demonstrat că nu am fost, ci că încă sunt o locomotivă și la nivel județean și, dacă vă raportați, și la foarte multe localități. Nu mi-o iau în cap și o spun doar cu cifrele în față. Este foarte important acest lucru și de aceea voi fi în continuare foarte-foarte optimist și în fruntea bătăliei”, a spus Flutur. El a făcut referire astfel la viitoarele alegeri parlamentare, spunând că PNL Suceava trebuie să dea cât mai mulți parlamentari. „Asta deoarece avem nevoie de guvern ca să se întâmple lucruri bune la Suceava. Uitați-vă că numai de când a venit Guvernul liberal am deblocat marile proiecte. Că vorbim de proiectul de apă și canal de un sfert de miliard de euro, că vorbim de gazul metan de la Vatra Dornei. Că vorbim de centurile ocolitoare care intră în linie dreaptă, în procedurile privind licitațiile pentru executarea lor, toate chestiunile astea s-au întâmplat în ultimele luni, sub guvernare liberală. Practic e nevoie ca de aer de un Parlament majoritar liberal, care să dea un guvern liberal pentru a se întâmpla lucruri bune în Suceava, și nu trageri de timp, așteptări și învinovățiri sau găsiri de scuze că alunecă centura, că plouă pe Rarău și nu se poate termina la timp pârtia și așa mai departe. Știți bine la ce mă refer. Iar în aceste luni de când Guvernul liberal este la putere s-au întâmplat numai lucruri bune. Mă gândesc numai la hotărârile de Guvern privind Vama Siret, hotărârea privind tabăra de la Bucșoaia, lucruri concrete care s-au întâmplat în această perioadă”, a arătat liderul liberalilor suceveni.

El a mai remarcat faptul că în județul Suceava, PNL Suceava a obținut un scor cu aproximativ șapte procente mai mare decât scorul obținut de partid la nivel național. „Asta înseamnă o foarte bună performanță și gândiți-vă în ce condiții, aici la Suceava. Nu vreau să mai comentez. Dar prin aprilie, la bursa de pariuri eram dați la pierzători de foarte mulți. Faptul că am reușit să ne ridicăm este datorită cetățenilor, a populației județului, care a înțeles corect mesajul. Nu cel trunchiat, răutăcios sau ultrapolitizat în pandemie. Și eu vreau să le mulțumesc pentru alta”, a încheiat Flutur.