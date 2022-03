Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că aeroportul Suceava se confruntă în momentul de față cu o problemă în ceea ce privește locurile de parcare, având în vedere că multe mașini cu număr de Ucraina sunt lăsate abandonate de cei care au zburat către alte destinații. „Acum avem o problemă uriașă în aeroport. Foarte multe mașini, în special cu număr de Ucraina, sunt lăsate abandonate, pentru că oamenii au plecat cu avionul și multe locuri sunt blocate de mașinile lor”, a spus Gheorghe Flutur. El a precizat că pentru rezolvarea acestei probleme, o soluție ar fi achiziționarea de teren pentru extinderea spațiului de parcare de la aeroport. Flutur a precizat că în momentul de față parcarea aeroportului a devenit neîncăpătoare.

