Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a arătat ”total dezamăgit” de răspunsul Ministerului Transportului la solicitarea sa de a se aloca fonduri pentru începerea lucrărilor la drumul expres Siret-Suceava-Pașcani și la Autostrada Unirii, arătând că în răspunsul primit scrie ”negru pe alb că în acest an Guvernul nu va finanța aceste investiții ci va aloca bani doar pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru cele două tronsoane ale drumului expres repectiv Siret-Suceava și Suceava-Pașcani. ”Sunt total dezamăgit de răspunsul Guvernului și al ministrului transporturilor, Alexandru Răzvan Cuc, care ne spune negru pe alb că nu se va face nici drumul expres nici tronsonul Siret-Suceava și nici tronsonul Suceava-Pașcani”, a spus Flutur.

El a declarat că nu se va opri aici și că va face tot ce este posibil ”pentru a sensibiliza această guverenare care trebuie să înțeleagă că nordul țării, Moldova, are nevoie de rute rapide, de autostrăzi. ”Voi face acest lucru chiar dacă până acum nu i-a sensibilizat nici zecile de scrisori pe care le-am trimis, nici amendamentele parlamentarilor liberali depuse la Legea bugetului de stat, nici metrul de autostradă construit de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi. În răspunsul Ministerului Transporturilor se vorbește de faptul că în acest an se va finanța procedura de licitație pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru ambele tronsoane ale drumului expres și că despre alocarea bugetară se va vorbi pe parcursul anului. Deci nu sunt asigurate fondurule necesare”, a conchis Gheorghe Flutur.