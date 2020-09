Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că decizia guvernului prin care restaurantele își vor putea relua activitatea începând cu 1 septembrie va contribui la dezvoltarea turismului din Bucovina. Gheorghe Flutur a aminti că actualul Guvern PNL a stabilit condițiile în care vor fi deschise restaurantele, cafenelele, cinematografele și teatrele, de la 1 septembrie, cu respectarea normelor de protecție. „Guvernul PNL a fost și este un adevărat sprijin pentru domeniul HoReCa. Suntem conștienți de faptul că acest sector a fost printre cele mai afectate de pandemie – așa cum s-a întâmplat peste tot în lume. De aceea, am luat cele mai bune măsuri pentru protejarea angajaților acestui sector. Astfel, guvernul PNL a anulat pe două trimestre consecutive impozitul specific către HoReCa. Prin ordonanţă de urgenţă am dat posibilitatea autorităţilor locale de a scuti companiile din acest domeniu de activitate de taxa de ocupare a domeniului public sau de taxa pe clădire”, a spus Gheorghe Flutur. El a amintit că actuala guvernare a oferit și posibilitatea reducerii impozitului pe active, terenuri sau clădiri, de până la 50%, pentru companiile din domeniu. El a adăugat că actualul Guvern PNL a acordat șomaj tehnic angajaților din acest domeniu și a aprobat cadrul normativ necesar prin care alocăm 350 de milioane de euro pentru alocarea de granturi în vederea asigurării capitalului de lucru pentru stimularea HoReCa și a altor domenii care au fost afectate de restricții. „De asemenea, domeniul HoReCa este pe locul trei la finanțarea prin programul IMM Invest în privința codului CAEN. Mai mult decât atât, sunt foarte multe companii din HoReCa care au beneficiat de ordonanța de urgență prin care am permis amânarea plății ratelor la credite până la data de 31 decembrie”, a mai spus Gheorghe Flutur.