Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că în ședința de astăzi a Guvernului României va fi aprobat proiectul Sălii Polivalente din Suceava. „Am discutat astăzi cu ministrul finanțelor publice, Alexandru Nazare, care mi-a confirmat că a semnat pentru finanțarea acestei investiții. Sala Polivalentă din Suceava este o investiție mult așteptată, iar astăzi va intra în ședința Guvernului pentru a fi aprobată Mai multe precizări despre finanțarea și realizarea acestui proiect vor fi făcute de domnul ministru Cseke Attila, care va fi prezent vineri la Suceava”, a spus Flutur. El a arătat că Sala Polivalentă din Suceava va avea o capacitate de 5.000 de locuri. Valoarea totală a investiției este de 185.263.660,23 lei (38.299.565,91 euro)

