Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, i-a invitat mâine, la ora 12.00, pe managerii de spitale şi pe primarii din localităţile cu spitale la o discuţie, pentru a formula un punct de vedere comun pe care Suceava să-l prezinte la Iaşi. Ministerul Sănătăţii va organiza pe 25 februarie o întâlnire cu responsabilii din sănătate din Regiunea de Nord Est cu scopul de a discuta un plan de eficientizare a activităţii. Din draftul masterplanlui Ministerului Sănătăţii apărut în spaţiul public rezultă că se intenţionează reducerea numărului de paturi sau chiar închiderea unor spitale din judeţul Suceava. PSD Suceava a negat că acestea ar fi intenţiile Ministerului Sănătăţii. La întâlnirea de la Iaşi, Consiliul Judeţean Suceava va fi reprezentat de vicepreşedintele Gheorghe Niţă.

