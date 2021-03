Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să-i mulțumească ministrului dezvoltării, Cseke Attila, pentru anunțurile făcute de acesta cu privire la susținerea și începerea mai multor investiții importante în județ. De asemenea, Gheorghe Flutur a salutat și anunțul făcut de Cseke Atilla cu privire la faptul că județul Suceava este pe primul loc la nivel național în ceea ce pribește investițiile prin Ministerul Dezvoltării. Flutur a arătat că la Ministerul Dezvoltării sunt nu mai puțin de 483 de proiecte din județul Suceava, din care 233, adică 48%, sunt deja finalizate. Șeful administrației județene a mai spus că valoarea totală a celor 483 de proiecte este de 286 de milioane de euro, iar a celor finalizate de 184 de milioane de euro. „Astăzi, domnul ministru a anunțat proiecte cam tot de aceeași valoare, de peste 170 de milioane de euro, dacă vorbim de spitalul de copii, de boli infecțioase, sala polivalentă, ce am văzut la Rădăuți și aici la Putna. Astăzi, prin câteva proliecte egalăm ceea ce se face de șase ani pe Programul Național de Dezvoltare Locală”, a declarat Flutur, care a adăugat că „eu trebuie să mulțumesc bunului Dumnezeu, să mulțumesc Guvernului și ministrului Attila că este la Suceava după necazul pe care l-am avut sâmbătă cu incendiul acesta atât de devastator de la Palatul Administrativ. M-a sunat domnul ministru chiar atunci sâmbătă, când eram disperați, să vină să vadă la fața locului și să spună da, ne vom ocupa să facem așa cum a fost și poate mai bun acest simbol al Bucovinei”, a declarat Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că ministrul dezvoltării a anunțat și că au început deja procedurile pentru două investiții importante în municipiul Suceava, respectiv spitalele de pediatrie și de boli infecțioase.

„Mă refer la anunțarea investițiilor în spitalul de copii de la Suceava, o investiție estimată la 95 de milioane de euro. Apoi o investiție într-un spital de boli infecțioase, dar și blocul de locuințe care este în execuție pentru 30 de familii de medici”, a arătat șeful administrației județene. El a spus că a discutat cu ministrul dezvoltării și despre perspectivele construcției unui pasaj subteran între spitalul nou și cel vechi din municipiul Suceava. „De asemenea, am fost la Rădăuți unde suntem în faza finală cu o investiție la spitalul din municipiul, cu peste 50 de paturi, practic un etaj întreg. Iar acum am poposit la Putna, cu această investiție, o clădire socială nouă, dar și cu investiții în drumuri la autoritățile locale”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că ministrul Cseke Attila a anunțat și că va fi construit un nou cămin studențesc pentru Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. „Dumneavoastră ați venit la timp și eu vă mulțumesc pentru asta. Și vă rog, așa cum v-ați gândit pentru universitate, să aveți la vedere și ansamblul monumentului UNESCO de la Suceava, aflat la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou. Acolo, preasfințitul Calinic solicită și suntem în fața de elaborare a studiului de fezabilitate, lucrări la tot ansamblul de construcții de lângă sediul arhiepiscopal. Acolo se dorește un proiect ambițios, cu parcări, ca să poți vizita civilizat zona Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou, dar și o serie de construcții de care are nevoie Arhiepiscopia Sucevei. Și eu sunt convins că vom găsi împreună soluții”, i-a transmis Gheorghe Flutur ministrului dezvoltării.