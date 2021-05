Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a prezentat premierului Florin Cîțu, proiectele de dezvoltare pe care le are pregătite pentru județul Suceava. Premierul Florin Cîțu și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur au susținut o conferință de presă la Gura Humorului, în care șeful administrației județene a spus că îl bucură faptul că prim ministrul a anunțat că autostrada A7 va fi construită până la Siret. „Vestea pentru noi este foarte mare legată de A7, pentru că domnul prim-ministru a înțeles foarte bine mesajul nostru. Diferența aceasta de produs intern brut pe cap de locuitor a Regiunii Nord Est nu poate fi eliminată decât dacă se investește în infrastructura de autostrăzi. Faptul că va fi autostradă de la București până la Siret, pe coridorul IX, ne dă o perspectivă în discuțiile viitoare cu investitorii străini și români. Este foarte important”, a spus Flutur.

El a arătat că în cadrul unei întâlniri de la Primăria Gura Humorului i-a prezentat premierului României „proiectele ambițioase” pe care CJ Suceava le are pentru dezvoltarea județului. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că anul acesta, 57% din bugetul CJ Suceava este pentru investiții. „Avem investiții în drumuri care duc spre autostrada A7, fie că vorbim de axa strategică Suceava – Dolhasca, de drumul care leagă Fălticeni de Liteni, de drumul care leagă zona Mălini de Borca, spre Autostrada A8, sau drumul de la Bilbor. Sunt câteva investiții complementare la eforturile Guvernului. Mai mult de atât am discutat de PNRR, ce am propus noi. Și avem foarte multe proiecte pe Planul Național de Reziliență”, a arătat șeful administrației județene. El a declarat că a discutat cu premierul Florin Cîțu despre Stațiunea Turistică Bucovina, ca pol de dezvoltare turistică. „Aici doresc foarte mult să beneficieze de proiecte pentru introducerea unor trenuri automotoare în stațiune, pentru a putea reduce poluarea și numărul de mașini între Suceava și Vatra Dornei. Am discutat de tabăra de la Bucșoaia, pentru că suntem într-un proiect foarte avansat. Ministerul Tineretului a depus proiectul la Compania Națională de Investiții. Apoi am discutat despre Vama de la Siret și despre proiectul de modernizare și despre multe alte proiecte. Eu mă bucur că ați venit să vedeți”, a spus Gheorghe Flutur.

El a subliniat faptul că astfel de proiecte de dezvoltare l-au făcut să se întoarcă la Suceava. „Acesta mi-a fost dezideratul când am plecat dinspre București, acasă spre Suceava. Să facem treabă și să convingem Bucureștiul și Bruxelles-ul că merită venit cu infrastructura de autostrăzi și până la noi”, a precizat președintele CJ Suceava.

La rândul său, premierul l-a felicitat pe Gheorghe Flutur pentru aceste proiecte, adăugând că „proiectul de la Siret a început anul trecut, când eram în mandatul meu de ministru de finanțe și îl continuăm”.