Preşedintele Consiliului Judeţean şi al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, îi solicită liderului PSD Suceava să spună care a poziţia lui şi a social democraţilor cu privire la intenţia Guvernului de a închide unele spitale din judeţ şi de a reduce numărul de paturi din unităţile spitaliceşti. Gheorghe Flutur a declarat astăzi că a observat că lopata sa, cu care a mers vineri pe șantierul șoselei de centură a Sucevei, pentru a impulsiona lucrările, l-a scos din amorțeală pe Ioan Stan. Afirmațiile lui Gheorghe Flutur au fost făcute după ce liderul PSD Suceava, Ioan Stan, a ironizat prezența președintelui PNL Suceava cu o lopată pe șoseaua de centură, considerând că această acțiune a fost o ”manifestare politică atât de măruntă care duce în derizoriu activitatea politică și administrativă”. Mai mult, Ioan Stan i-a transmis lui Gheorghe Flutur că mai bine s-ar ocupa de reparația podului de peste râul Suceava, de la Verești, investiție pentru care CJ Suceava a alocat un buget derizoriu.

În replică la afirmațiile făcute de președintele PSD Suceava, Gheorghe Flutur a declarat că „am văzut că lopata mea l-a scos din amorţeală pe domnul Stan. Şi dacă tot are reacţii îi cer public să spună care este poziţia organizaţiei PSD Suceava faţă de masterplanul pe sănătate care se discută luni la Iaşi şi care are în vedere închiderea unor spitale din judeţul Suceava. Vreau să ştiu care e poziţia domniei sale şi a organizaţiei PSD sucevaa faţă de acest program al Guvernului României de închidere de spitale”, a declarat Flutur.

Liderul PNL Suceava consideră că este mai important ca Ioan Stan și social democrații suceveni să-și folosească energia pentru a nu se închide spitale și pentru a nu se reduce numărul de paturi din spitale, în loc să fie „atât de sensibil la solicitările justificate ale mele pentru finalizarea de către Guverul a şoselei de centură a Sucevei”. „Păcat că utilajele au venit vineri dimineaţă doar pentru o poză, pentru că au auzit că vin că auzeau că vin eu, au mai stat câteva ore și după aia au plecat”.

„În final îi solicit public să spună care este poziția dumnealui față de genocidul pe care Guvernul PSD îl pregătește în sănătate prin acest masterplan. Vreau să văd clar care este poziția dumnealui. Dar este posibil să se ascundă și să nu dea nici un răspuns. Și asta ar semăna și cu ceea ce s-a întâmplat cu amendamentele depuse de noi și nu au fost susținute la buget”, a încheiat Gheorghe Flutur.