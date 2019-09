Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că a transmis ”o scrisoare expresă” ministrului transporturilor, Răzvan Cuc, prin care îi solicită să ia în calcul de urgență construcția a cinci șosele ocolitoare în județul Suceava dar și să găsească soluții pentru grăbirea construirii drumului expres Nord-Sud și a autostrăzii Est-Vest care să lege Suceava de vestul României. Este vorba de șosele ocolitoare la Suceava, Fălticeni, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei. Flutur a prezentat la tablă toate cele cinci centuri ocolitoare arătând că pentru unele sunt documente în arhiva Companiei Naționale de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră (CNAIR).

Șoseaua de centură a Sucevei-varianta cu ieșire pe DN29 spre Botoșani-7,4 km

”Aș începe cu varianta de ocolire a municipiului Suceava care vine dinspre Fălticeni pe la stația 110 Kw și trece peste râul Suceava cu ieșire în șoseaua Aeroportului drumul Suceava-Botoșani, DN29. Asta ar ajuta pe lângă actuala șosea de centură care în sfârșit se finalizează să deblocăm traficul orașului Suceava mai ales pentru o zonă foarte aglomerată care înseamnă Salcea, Dumbrăveni, Ipotești și drumul spre Botoșani. Deci această variantă are 7,4 km”.

Șoseaua de centură a Fălticeniului-8,7 km

”Varianta ocolitoare a municipiului Fălticeni există în arhivele ministerului și rugămintea mea a fost să caute soluții de finanțare de urgență, fie bani europeni, fie bani guvernamentali. Varianta de ocolire urmează drumul care vine dinspre Suceava pe la lacurile de la intrare în Fălticeni, ocolește prin zona Rădășenilor și iese la intersecția de la Spătărești acolo unde un drum merge spre Cornu Luncii iar altul spre București. Această variantă are 8,7 km”.

Șoseaua de centură a orașului Gura Humorului-7,5 km

”E foarte importantă pentru că Gura Humorului este acum una din cele mai aglomerate localități. Sunt blocaje câteodată faci și două ore ca să travsersezi orașul și propunerea făcută în PUD de către Primărie este de la giratoriul de la Păltinoasa când se merge spre Gura Humorului se face o variantă de ocolire pe malul stâng tehnic al râului Moldovei, se vine prin zona fostului depozit de deșeuri, se traversează pârâul Humor și drumul care merge la Voroneț și se iese undeva la intrare în Frasin. Varianta de ocolire Gura Humorului are 7,5 km”.

Șoseaua de centură a municipiului Câmpulung Moldovenesc-10,5 km

”Aici avem două variante de ocolire. Avem o variantă care este a celor de la CNAIR variantă care ar urma să fie pe undeva pe la baza pârtiei de schi și să iasă pe la Pojorâta. E o variantă mai greu de executat de 18,7 km. Există documentație la CNAIR. Mai e o variantă a celor din municipiul Câmpulung Moldovenesc de ocolire de 10,5 km pe malul stâng tehnic al Moldovei de la podul Bucătar care să urce undeva în zona Sadova”.

Șoseaua de centură a municipiului Vatra Dornei-3,8 km

”Documentația se află la CNAIR. Aici este vorba de o variantă de ocolire de 3,8 km. Nu se ajunge la Vatra Dornei de la Argestru dar necesită două tunele construcția unui tunel mai scurt care ar urma să aibă o lungime de 207 metri și un tunel de 2.280 de metri. Sigur că ar foi o variantă care ar ocoli municipiul Vatra Dornei și care ar scurta foarte mult drumul spre Bistrița”.

”Mie mi se pare cea mai mare urgență în dezvoltarea județului Suceava găsirea de soluții pentru afluirea traficului”

Flutur a ținut să precizeze că aceste investiții sunt extrem de urgente pentru fluidizarea traficului în județul Suceava și implicit pentru dezvoltarea județului. ”Mie mi se pare cea mai mare urgență în dezvoltarea județului Suceava găsirea de soluții pentru afluirea traficului. Avem probleme uriașe, sunt foarte multe TIR-uri. Județul Suceava este un județ care deține locul unu în țară la anumărul de capuri de TIR. E un lucru foarte bun dar dacă ne uităm la aglomerarea de pe drumurile noastre trebuie găsite soluții de urgență mai ales că județul Suceava este un județ turistic și de aceea mi-am permis să-i fac un prim demers ministrului transporturilor. Lucrurile sunt extrem de serioase de urgente și pentru ca județul Suceava să se dezvolte în continuare are nevoie de o strategie curajoasă. Investiții în cele cinci șosele ocolitoare dar și drumuri pe patru benzi drumul rapid care să ne lege de București și autostrada Est-Vest ca să putem debloca acest județ. E o gândire de perspectivă. Mi-am permis să ridic eu această problemă pentru că noi CJ lucrăm acum la Planul de Amenajare al teritoriului județului Suceava și unul din capitole este legat de infrastructura de transport și sigur că de la asta discutăm și modernizarea celorlalte rețele de drumuri județene și comunale pentru că și acolo avem o serie de priorități la care trebuie să găsim finanțare în perioada următoare”, a declarat Flutur.

Zilnic peste 10.000 de mașini pe E85 și peste 8.500 pe DN17

El a arătat că potrivit recensământului de trafic din 2015 actualizat pe E85 trec zilnic peste 10.000 de mașini iar pe DN17 peste 8.500. ”Am intrat în posesia recensământului de trafic din 2015 pe care l-am actualizat la sugestia specialiștilor cu o majorare de 10% și acest recensământ care e făcut conform normelor de clasare al drumurilor naționale și conform ordinului 1295/2017 arată câteva lucruri foarte îngrijorătoare pentru județul Suceava. DN2 mai exact drumul care vine dinspre București și ajunge la Siret, Fălticeni-Suceava, E85 în recensământul de trafic zilnic trec peste 10.000 de vehicule. Asta înseamnă pe an peste 3,7 milioane de vehicule. Această situație clasează drumul în drum de categoria tehnică a doua care necesită patru benzi de circulație deci o intensitate mare de trafic peste 10.000 de vehicule pe zi. Drumul DN 17 este al doilea drum important din județul Suceava care pleacă de la Suceava spre Vatra Dornei și care are peste 8.500 de vehicule pe zi. Asta înseamnă pe an peste 2,7 milioane de mașini cu intensitate puternică cu aglomerare puternică tot drum de categoria a doua obligatoriu patru benzi de circulație. Având în vedere situația din ultimii ani ultima perioadă mai ales în sezoanele de vârf rezultă că pe iulie-august se depășesc cu cifrele de10.000 și 8.500 de mașini pe zi”, a mai spus Flutur.