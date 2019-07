Prezent astăzi la Sihăstria Putnei, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut un apel către bucovineni să fie solidari și să suțină interesele acestei zone a țării, în special construcția autostrăzilor care să lege județul Suceava de București și de Vestul României. Gheorghe Flutur a participat astăzi, la Sihăstria Putnei, la lansarea a două cărți scrise de Mihai Tatulici, „Istoria gastronomiei românești” și „Am un interes personal: România”. La eveniment au mai participat fostul tenismen Ilie Năstase, primarul din Putna, Gheorghe Coroamă, dar și alte personalități. În cadrul evenimentului, Gheorghe Flutur i-a oferit medalia „Ordinul Bucovinei” lui Mihai Tatulici. Medalia i-a fost acordată anul trecut, de Centenarul Marii Uniri, însă Mihai Tatulici nu a putut să fie prezent la Suceava pentru a o ridica personal. De asemenea, Flutur i-a adresat rugămintea lui Mihai Tatulici să îi transmită aceeași distincție, „Meritul Bucovinei”, criticului Alex Ștefănescu. Flutur a spus că atât Mihai Tatulici, cât și Alex Ștefănescu sunt doi bucovineni care au făcut cinste acestei zone.

În cuvântul său de la evenimentul de astăzi, președintele CJ Suceava a spus că își dorește ca bucovinenii să fie mult mai solidari pentru a susține împreună construcția autostrăzilor care să lege județul de Vestul Europei și de București. Mai mult, Flutur a făcut un îndemn la solidaritate și pentru o susținere mai mare a „fraților noștri” din Nordul Bucovinei, în drumul Ucrainei către Uniunea Europeană.