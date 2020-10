Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, i-a răspuns liderului PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, după ce acesta a criticat modul în care administrația județeană va aloca fonduri pentru sprijinirea spitalelor din județ. Ioan Stan a spus că alocările se fac pe criterii politice, dând ca exemplu Spitalul Municipal Fălticeni, care nu primește nici un leu.

„Bună dimineața, domnule Stan! Văd că v-ați trezit. Vă amintesc totuși că alegerile au avut loc cu mai bine de o lună în urmă, pe 27 septembrie și le-ați pierdut. Sucevenii au hotărât cum au crezut ei că este mai bine. Văd că dumneavoastră continuați cu bocetele ieftine referitor la modul cum se alocă fonduri. În primul rând, Consiliul Județean Suceava este implicat total în lupta contra pandemiei de coronavirus, atât în ceea ce privește dotarea, cât și aprovizionarea și dotarea Spitalului Județean de Urgență, aflat în subordinea administrației județene, dar și pentru primăriile care au spitale implicate în lupta cu SARS-CoV-2”, a i-a transmis Gheorghe Flutur liderului PSD Suceava.

Gheorghe Flutur a ținut să îi amintească lui Ioan Stan că recent, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a nominalizat încă patru spitale suport Covid, din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Siret. Flutur a spus că acest lucru presupune noi eforturi financiare din partea autorităților locale din aceste orașe. „Am înțeles, însă, că Spitalul din Fălticeni nu a dorit să intre în prima linie privind lupta cu pandemia de coronavirus, cel puțin în această etapă.

Vreau să le transmit sucevenilor că CJ Suceava are dezbrăcată haina politică și luptă pentru limitarea efectelor acestei pandemii care afectează și populația din județul Suceava. Mai mult, personal consider că una dintre prioritățile acestui nou mandat trebuie să fie revenirea la normalitate în județul Suceava, greu încercat de această pandemie”, a precizat președintele CJ Suceava. Pe de altă parte, Gheorghe Flutur a ținut să le mulțumească celor de la Spitalul Municipal Rădăuți, care de mai mult timp au acceptat să fie în prima linie a frontului în lupta cu noul coronavirus, dar și celor de la Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Siret pentru că au intrat în această luptă. „Trebuie spus că alocarea de fonduri din ședința de vineri a Consiliului Județean Suceava se va face în urma solicitărilor primite din partea primăriilor, municipiul Fălticeni nu a făcut vreo solicitare în acest sens. Și vreau să dau asigurări că în continuare, în limita resurselor pe care le avem și dacă nu le avem vom apela și la sprijin guvernamental, vom fi alături de aceste unități administrative. Și nu uitați domnule Stan că Spitalul din Fălticeni a primit în acest an 15 milioane de lei de la Guvernul Orban pentru a putea fi dat în funcțiune. Nu cred că postura miloagă în care vă situați vă ajută în campania pentru parlamentare, cum nu v-a ajutat nici în cea pentru alegerile locale. Îi asigurăm pe suceveni că noi vom acționa de fiecare dată în folosul lor, având ca prioritate de grad zero starea de sănătate a populației”, a încheiat Gheorghe Flutur.