Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că, dacă va cîștiga un nou mandat în urma alegerilor locale din 27 septembrie, atunci îi va propune pentru posturile de vicepreședinți pe doi dintre consilierii la cabinetul său. Este vorba despre Neculai Barbă și Cristi Crețu. Actualmente, vicepreședinți ai Consiliului Județean Suceava sînt liberalii Viorel Seredenciuc și Marin-Gheorghe Niță. Gheorghe Flutur și-a lansat candidatura astăzi, cînd a și depus la Biroul Electoral Județean lista candidaților PNL pentru CJ.

