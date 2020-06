Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a verificat astăzi mai multe șantiere unde se execută lucrări la drumurile județene. Unul dintre șantiere este la Mălini. ”La Mălini se lucrează pe tronsonul Mălini – Poiana Mărului, 7 km. Anul trecut s-a asfaltat de la limita cu comuna Slatina până la intrarea în Malini, astfel încât acum finalizăm asfaltarea la Mălini, localitate cu un important potențial turistic. Săptămâna viitoare lucrările continuă pe un tronson de 14,5 Km, Mălini-Iesle, a drumului DJ 209B, cunoscut și sub numele de Drumul Talienilor sau Drumul Vitoriei Lipan, care leagă județul Suceava de județul Neamț, pe la Crucea Talienilor, cu ieșire în DN 17B, la Borca. Proiectul este finanțat prin PNDL”, a spus Flutur.

El a menționat că în județ se asfaltează foarte multe drumuri. ”La Slatina, comuna vecină, suntem pregătiți, avem banii necesari, pentru a asfalta până la Găinești. De asemenea, se lucrează la Boroaia, Vulturești, Hârtop, Valea Moldovei, Mușenița, Bilca, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Mănăstirea Humorului, Pleșa, Panaci, Câmpulung Moldovenesc – Rarău pe la Izvorul Alb, Gemena, Stulpicani. Sunt doar câteva exemple unde se lucrează la drumurile județene”, a subliniat șeful administrației județene.

El a precizat că luni a avut o întâlnire cu reprezentanții firmelor care vor executa modernizarea pe Axa rutieră strategică Suceava – Iași, tronsoanele DJ 208A Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca și 209C + 209D Suceava – Moara – Frumoasa – Liteni-Moara – Zaharești – Stroiești – Vâlcele – Costâna – Dărmănești. ”Urmează preluarea amplasamentului și am solicitat să grăbească începerea lucrărilor, având în vedere starea și importanța acestor drumuri”, a mai spus Gheorghe Flutur.