Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a inspectat, astăzi, lucrările de modernizare a drumului axial Suceava – Iași. Gheorghe Flutur a fost prezent pe tronsonul de la Dărmănești spre Frumoasa, precizând că lucrările sunt terminate în procent de 97%.

„Suntem la intersecția dintre DN 2 și drumul județean pe valea Solonețului, spre Costâna. Aici este o primă intersecție amenajată, drumul este finalizat, cu două straturi de asfalt, lărgit și cu rigole carosabile. Apoi avem podul peste râul Suceava care este modernizat, iar la Costâna este un drum care până acum a fost pietruit și care în sfârșit este asfaltat spre Stroiești. În procent de 97% este finalizat acest tronson. Mai e o bucată o bucățică de 50 de metri unde Romgaz traversează drumul și încă nu e asfaltat, la Vâlcele. Pe acest tronson de 30 de kilometri avem patru poduri noi, undeva la Vâlcele, la Zaharești, la Liteni – Moara și la Frumoasa. Sunt patru poduri plus recondiționarea podului de peste râul Suceava. o lucrare amplă, o lucrare care vine spre DN 2 și spre viitoare autostradă A7. În total acest proiect înseamnă aproape 74 de kilometri. Valoarea este de 63,3 milioane de euro, din care bani europeni 30 de milioane de euro și 33 de milioane de euro sunt bani de la Consiliul Județean Suceava. Asta este poza proiectului în momentul de față. Ne apropiem de final cu acest drum și sunt bucuros că la final de mandat se termină și această axă. Am avut litigii un an și jumătate cu un constructor, pe care le-am câștigat, dar cel mai important este că avem un drum aproape finalizat care este modern și care rezolvă accesul într-o bună parte din județul Suceava. Sunt șase localități aici și patru spre Dolhasca. 10 localități deservite de 74 de kilometri de drumuri județene modernizate de Consiliul Județean Suceava”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a subliniat faptul că axialul Suceava – Iași este cel mai lung drum județean modernizat cu fonduri europene. „Numai localitățile care sunt traversate de acest drum deservesc aproape 50.000 de locuitori. Și din punct de vedere turistic și economic aceste legături modernizate dau o șansă dezvoltării zonelor din proximitatea Sucevei”, a încheiat Flutur.