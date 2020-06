Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de învestiții „Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnațională de pe frontiera de nord a României – DN2 (E85)”, eligibil la finanțare cu fonduri europene prin Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

”În sfârșit, au fost auzite demersurile făcute de mai mult timp. Încă un proiect foarte important pentru județul Suceava, ”uitat” de PSD în sertare, a fost deblocat de acest Guvern și va fi finanțat prin fonduri europene: Modernizarea Vămii Siret. Având în vedere că prin Vama Siret tranzitează anual peste 600.000 de autovehicule din care circa 100.000 de tiruri și camioane, este nevoie de investiții pentru optimizarea procesului de trecere a frontierei, inclusiv a operațiunilor de realizare a controlului vamal şi reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională, în special a transportatorilor de marfă. Trebuie modernizată infrastructura de acces în punctele de trecere a frontierei, extinderea și modernizarea infrastructurii de control vamal, a clădirilor aferente și achiziția de echipamente specifice activității din vamă”, a explicat Flutur. El a mai spus că săptămâna viitoare va merge la București pentru a discuta la modul concret despre modernizarea Vămii Siret.