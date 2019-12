Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține că 2019 a fost un an bun și nu foarte bun pentru administrația județeană, din cauză că Guvernul PSD nu a fost prea generos cu Suceava. În bilanțul de sfârșit de an, Gheorghe Flutur a spus că s-au modernizat 42 de tronsoane de drumuri județene, prin turnarea de covoare asfaltice pe mai bine de 150 de kilometri.

„Am reușit până la urmă să deblocăm situații foarte critice și mă refer aici la zona achizițiilor și a interpretărilor OUG 114. Era gata gata să plece unii constructori din șantiere pentru că nu veneau precizări și lămuriri. Cu toate acestea și vremea ne-a permis în această toamnă să facem ce trebuie în județul acesta în ceea ce privește infrastructura de drumuri. Și la ora aceasta se mai lucrează la plasarea de marcaje rutiere și indicatoare. S-a cam întârziat aici din partea constructorilor în anumite porțiuni de drum. De asemenea, echipa care se ocupă de evaluarea ofertelor la licitațiile pe ruta Suceava – Dolhasca și Suceava – Moara – Liteni – Zaharești – Stroiești. E în linie dreaptă și undeva pe 10 ianuarie cred că vom afla cine sunt câștigătorii licitațiilor pentru drumul axial, acel proiect de 35 de milioane de euro pe Programul Operațional Regional. Noi am fost la pachet cu județul Iași. Acolo a apărut acea consecință a OUG 114 care ne-a făcut să ne împrumutăm pentru o cofinanțare foarte consistentă, dar intrăm în linie dreaptă și sper ca în primăvară, când se face vremea bună, în 2020, să dăm în asfaltare aceste tronsoane de drum”, a declarat Flutur.

Investiții importante la Spitalul Județean Suceava

În ceea ce privește Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”, el a afirmat că au fost finalizate investiții importante, cum ar fi ambulatoriul integrat de specialitate și ambulatoriul Secției de Boli Infecțioase, dar și că sunt în curs de execuție noi proiecte, printre care se află cele de extindere a blocului operator și de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă. Reabilitarea acestui sistem va asigura independența unității sanitare în caz de avarie și va mări gradul de siguranță, în privința consumului de apă tehnologică, necesară actului medical, precum și de apă potabilă. Președintele Flutur a arătat numai de la Consiliul Județean, Spitalul a beneficiat în 2019 de 15 milioane de euro.

„În 2019 am dat în funcțiune un ambulatoriu modern, dar au fost și alte lucrări, inclusiv ambulatoriul de la infecțioase. Și am deschis noi fronturi de lucru, noi șantiere, blocurile operatoare noi, bazinele de apă și tot ce înseamnă siguranță în ceea ce privește apa potabilă de la Spitalul Județean. Dar vorbim și de pregătirea de noi șantiere pentru perioada care urmează. Șantiere care sper să se regăsească în 2020”, a spus Flutur.

Gheorghe Flutur: În 2019 a devenit funcțional sistemul de colectare centralizat al deșeurilor

Președintele CJ Suceava a adăugat că 2019 a fost anul în care a devenit funcțional sistemul de colectare centralizat al deșeurilor din județul Suceava. „Din fericire Suceava este unul dintre puținele județe care au sistemul integrat care funcționează. Mai puțin depozitul de la Mestecăniș, dar toate primăriile și operatorii transportă deșeurile la depozitul de la Moara. A fost o perioadă grea și pentru acest lucru”, a arătat șeful administrației județene. El a amintit că tot anul acesta s-a rezolvat problema vizând asigurarea căldurii în Vatra Dornei, odată cu pornirea centralei termice modernizate. „De asemenea, vreau să spun că până aseară târziu, cu miniștri din cabinetul Orban am discutat despre hotărârile de Guvern pentru gazul metan de la Dorna pentru că adevărul adevărat este că nu s-a făcut aproape nimic. Am găsit, de exemplu, că încă nu era plecată de la Suceava documentația pentru partea de păduri, pentru scoaterea din fond forestier. La agricultură tot nu era făcut nimic, pentru că trebuie scoase niște fânețe din circuitul agricol. Aseară târziu erau avizate de Ministerul Agriculturii de Ministerul Justiției aceste acte normative ca să putem intra în linie dreaptă. Asta pentru că licitația a fost câștigată, se știe cine construiește conducta de gaz, dar nu sunt Hotărârile de Guvern care să reglementeze traseul. Și se spunea că de luni e clar. Așa de clar încât sunt pe acolo colegii noștri ca să descâlcim și asta”, a mai afirmat Gheorghe Flutur.

Flutur: Ne luptăm în continuare pentru noi destinații

El a declarat că în perioada 1 ianuarie-19 decembrie, pe Aeroportul de la Salcea au fost înregistrați 412.000 de pasageri, iar pînă la finalul anului se va ajunge la 430.000. El a precizat că este o creștere foarte importantă, dat fiind faptul că în 2016 au fost procesați 50.000. Președintele Flutur a mai spus că lucrările la noul terminal de pasageri al Aeroportului Suceava sunt în grafic.

„Ne luptăm în continuare pentru noi destinații și sper să fim mult mai convingători când terminalul va fi gata, pentru ca operatorii să aibă motive și mai serioase pentru destinații de zbor”, a precizat Flutur.

La final, Gheorghe Flutur a reamintit de semnarea contractului de aproximativ un sfert de milion de euro pentru extinderea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în 14 localități. De acest proiect vor beneficia 226.000 de locuitori, reprezentând o treime din populația județului. El a subliniat faptul că acest proiect este un mare câștig pentru județul Suceava.