Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a fost lansată procedura de achiziție publică pentru lucrările de modernizare a peste 75 de kilometri de drumuri județene, pe ruta Dolhasca – Liteni – Ipotești – Suceava – Moara – Costâna – Dărmănești. „Intrăm în linie dreaptă pentru modernizarea unei lungimi importante de drumuri județene – peste 75 km și trece prin 11 localități, printr-un proiect de peste 30 milioane Euro. Este vorba despre modernizarea drumurilor județene incluse în Proiectul axei rutiere strategice Suceava – Iași”, a declarat Gheorghe Flutur. El a explicat că în proiect sunt incluse patru tronsoane de drumuri județene, cu o lungime totală de 75,739 km de kilometri, care traversează 11 localități, respectiv DJ 208A Suceava – Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca; DJ 208 Dolhasca – Budeni – limita județul Iași; DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni/Moara și DJ 209D Liteni/Moara – Zaharești – Stroiești – Costâna – Dărmănești. „După ce Consiliul Județean Iași, desemnat lider de proiect, ne-a predat azi documentația tehnică, s-a lansat procedura de achiziție publică pentru încheierea contractelor de execuție a lucrărilor, două loturi. Primul lot include DJ 208 si DJ 208A, de la Suceava prin Ipotești, Bosanci, Udești, Liteni, Dolhasca, până la limita cu județul Iași. Al doilea loc include DJ 209C și DJ 209D, de la Suceava prin Frumoasa, Liteni/Moara, Zăhărești, Stroiești, Costâna, până la Dărmănești”, a arătat șeful administrației județene.

Gheorghe Flutur a spus că proiectul, în valoare de 149.902.305,16 lei (peste 30 milioane Euro), este finanțat cu fonduri europene prin POR 2014-2020, Axa prioritara 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală.

„În 2016 am găsit un proiect foarte încâlcit, neadaptat la ghidurile finanțatorilor. Ne-am mobilizat și am depus primii proiectul, în noiembrie 2016. Însă lucrurile au trenat și chiar a trebuit să fim promotorii unor modificării legislative pentru a debloca proiectul, care și acestea au durat până au fost adoptate. În sfârșit putem intra în line dreaptă pentru realizarea lucrărilor de modernizare pe o lungime considerabilă de drumuri județene, peste 75 km, pe tronsoane extrem de circulate, traversând 11 localități”, a încheiat Gheorghe Flutur.

