Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost invitat să aprindă flacăra la aragazul primei familii din comuna Moara care s-au racordat la rețeaua de gaze naturale. După ce a aprins flacăra, împreună cu primarul din Moara, Eduard Dziminschi, familia care i-a invitat în casa lor a ținut să precizeze că îi bucură faptul că de acum înainte au scăpat de cenușă și lemne. La rândul său, Gheorghe Flutur le-a mulțumit pentru invitație și l-a felicitat pe primarul din Moara pentru faptul că locuitorii din comuna pe care o conduce se pot racorda la rețeaua de gaze naturale.

„Nu cu mulți ani în urmă am pornit împreună acest proiect. A venit primarul de la Moara, domnul Eduard Dziminschi și m-a întrebat cum văd eu aceste lucruri. Și țin minte că i-am spus atunci că trebuie să aibă cel puțin 1.000 de beneficiari. El a spus că îi are și atunci l-am trimis la Transgaz pentru discuții. De atunci a început toate procedurile. Un an și ceva a durat construcția acestei rețele și vreau să felicit constructorul, operatorii și investitorul pentru că au avut curaj să investească în Moara. Din câte știu sunt 1.000 de case aici care vor avea gaz metan imediat, dar mai sunt însă circa 1.000 de case care așteaptă gazul metan. Până la urmă înseamnă civilizație. Nu mai trebuie să ai grija lemnelor. E un pas spre civilizație”, a declarat Flutur.

El a spus că îl bucură faptul că următoarea rețea de gaz metan care va fi pusă în funcțiune va fi în Sadova ș l-a felicitat pe primarul acestei comune, Mihai Constantinescu, pentru această investiție. „Îi îndemn și pe ceilalți primari să depună proiecte pentru extinderea rețelei de gaze naturale. Și trebuie spus că spre Vatra Dornei se lucrează deja la construcția magistralei de gaze naturale. Dar în jurul Sucevei sunt multe localități care așteaptă gaz metan, mai ales că distanța până la magistrală nu este foarte mare”, a mai adăugat președintele CJ Suceava. El a subliniat faptul că actualul Guvern a alocat aproximativ un miliard de euro pentru primăriile care doresc să ducă gaz metan în localitățile lor. Gheorghe Flutur a spus că în județ sunt deja 37 de primării care au studiile de fezabilitate finalizate pentru viitoarele rețele de gaze naturale. „Pentru următorii ani cel mai important lucru, după apă și canal, este gazul metan”, a încheiat Flutur.