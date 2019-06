Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, ar vrea ca Cetatea de Scaun a lui Ștefan cel Mare să fie reconstruită așa cum era în perioada marelui voievod al Moldovei. După deschiderea Festivalului Ștefanian, Gheorghe Flutur a spus că cetatea a fost reconstruită deja parțial, însă consideră ca este nevoie ca aceasta să fie refăcută în totalitate. „Mă bucur că și eu și dumneavoastră suntem contemporani cu niște vremuri când s-a putut reface cetatea. Dacă acum 100 de ani austriecii încercau ceva, prin arhitectul Romstorfer, astăzi ne mândrim cu cetatea așa cum este, în urma unui proiect curajos, de 14 milioane de euro. Mai ales că cetatea este un fel de școală, în care copiii pot să vadă pe viu foarte multe lucruri. Dorința mea este, dacă va da Dumnezeu, să putem întregi Cetatea de Scaun a marelui Ștefan cel Mare. Așa cum e acum, ea este conservată ca ruină, pentru că astea sunt regulile de restaurare. Dar de multe ori am discutat cu specialiștii, pentru că oamenii când vin ar dori o cetate întreagă. Adică și ce lipsește, cu module, din materiale specifice, pentru ca un copil când intră în cetatea lui Ștefan să vadă cum arăta ea atunci când s-a făcut, și nu doar o ruină. Dar pentru asta ne trebuie fonduri. Fonduri se vor găsi și ne trebuie curaj și ne trebuie oameni de suflet, pe care îi avem, i-am găsit, mai ales că cei care conduc astăzi Muzeul Bucovinei sunt oameni care au lucrat la acest proiect”, a declarat Flutur.

