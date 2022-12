Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny județul Suceava va beneficia de o finanțare totală de 600 de milioane de euro. În bilanțul prezentat astăzi în ședința de Consiliu Județean, Gheorghe Flutur a spus că instituția pe care o conduce a avut un rol foarte important în aprobarea proiectelor prin programul Anghel Saligny pentru localitățile din județ. „Avem proiecte de 600 de milioane de euro, iar anul viitor va fi anul implementării acestor proiecte. Sunt 330 de milioane de euro pentru proiecte de drumuri, apă canal. Pentru astfel de investiții avem 148 de proiecte pentru 116 comune, 15 orașe, 11 proiecte la municipii și șase la Consiliul Județean. Numai la drumuri sunt proiecte de peste 550 de kilometri, în special drumuri comunale și orășenești. La apă – canal avem circa 140 de milioane de euro iar de noile rețele vor beneficia peste 200.00 de locuitori, la care se vor adăuga cei care se vor putea racorda la rețele de apă și canalizare realizate prin proiectele POIM, cum sunt cele de la Vicovu de Sus, Marginea, Șcheia, dar și altele”, a arătat Gheorghe Flutur. El a adăugat că tot prin programul Anghel Saligny s-au aprobat proiecte pentru construcția de rețele de gaz în 37 de localități, valoarea investițiilor fiind de 270 de milioane de euro. „Pentru unele localități deja am semnat certificatele de urbanism, în special pentru asocieri de localități. Și mai sunt vreo 15 localități care urmează să primească aprobare. Undeva cred că ne ducem la peste 50 de primării din județul Suceava care vor beneficia de proiecte pentru gaz metan. Este mare lucru, mai ales pentru mediul rural”, a declarat Gheorghe Flutur.

