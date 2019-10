Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, crede că moțiunea de cenzură va întruni voturile necesare pentru a trece în Parlament considerând că după ce Guvernul PSD va pica județul Suceava ”va trebui să fie în sărbătoare” deoarece actualul Guvern ”a fost unul ostil acestui județ”. ”În general sunt prudent dar așa cum merg lucrurile cred că va trece moțiunea de cenzură. Trebuie să privim lucrurile cu foarte multă responsabilitate pentru că țara trebuie guvernată, trebuite găsite cele mai bune soluții. Intrăm în sezonul de iarnă iar România trebuie să-și pregătească bugetul. Uitați-vă că 1,4 miliarde de lei pe care trebuia Teodorovici să-i împartă nici acum nu știm cum vrea să-i împartă. Au și spus că dacă vor pica la moțiune nu vede cine va închide bugetul anului viitor. Păi să fie ei convinși că o să aibă cine dar nu cu gândirea lor catastrofală pentru România iar județul Suceava cred că va trebui să fie în sărbătoare dacă pică Guvernul PSD guvern care a fost ostil acestui județ”, a declarat Flutur.

