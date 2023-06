Guvernul Ciucă a aprobat o Ordonanță de Urgență pentru investiții în sănătate cu fonduri europene și din împrumuturi, iar în baza acesteia, Suceava ar urma să beneficieze de o finanțare de aproximativ 100 de milioane de euro pentru construirea unui spital de copii în curtea Spitalului Vechi. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a declarat că proiectul va fi realizat prin Compania Națională de Investiții. Președintele Flutur a declarat: „Județul are nevoie de un spital de copii numai dacă ne gândim că la Unitatea Primire Urgențe Suceava, unul din trei pacienți care se prezintă este copil. Apoi, să ne gândim la distanțele mari față de alte zone din județ cum ar fi Vatra Dornei, Ulma și Brodina, care necesită mult timp pentru deplasare. Acest spital cu 600 de paturi prevede înglobarea inclusiv a maternității, serviciu de urgență pediatrică precum și spații de cazare pentru aparținători”. Domnul Flutur a adăugat: „Sunt convins că viitorul spital va avea de îndată ce va fi finalizat o adresabilitate regională. Vor fi tratați aici copii din județul Suceava, dar și din județele învecinate”.

