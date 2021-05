Premierul României, Florin Cîțu, a declarat, la Gura Humorului, că a fost convins de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, să promoveze sloganul „Hai în Bucovina!”. Florin Cîțu a făcut acest anunț după o întâlnire cu reprezentanți din județul Suceava din domeniul HoReCa. Cîțu a subliniat faptul că Bucovina a devenit deja a treia destinație ca importanță în turismul intern. „Sunt sigur că anul acesta vom avea un sezon al turismului intern foarte bun. Și mă bucur să vin aici în zona care deja a devenit a treia ca importanță pentru în turismul intern. Iar un slogan pe care îl voi duce mai departe este Hai în Bucovina! M-ați convins domnule președinte”, a spus premierul României. El i-a încurajat pe toți românii să vină în Bucovina pentru a-și petrece vacanțele. Florin Cîțu a spus că a promis deja că va merge în Vama Veche, dar a precizat că va veni și în Bucovina pentru a-și petrece o vacanță.

