Preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că l-a felicitat pe premierul Ludovic Orban încă din primul minut după anunţarea rezultatului pozitiv al votului din Parlament pentru învestirea Guvernului României şi că l-a rugat pe acesta să nu îl uite cu rezolvarea problemei încălzirii în Vatra Dornei şi cu investiţiile în infrastructură din judeţ. Gheorghe Flutur a ţinut să-l felicite pe noul premier al României Ludovic Orban.

„Respir uşurat. Îl felicit pentru curaj pe Ludovic Orban şi noul Cabinet învestit. În prag de iarnă nu lăsăm România neguvernată. Ne asumăm guvernarea nu pe vreme bună, ci pe vreme rea. Felicit toţi parlamentarii care au fost solidari şi partidele politice din actualul arc guvernamental pentru înţelepciune şi maturitate. Nu este de invidiat acest Guvern, dar sunt convins că va face ceea ce trebuie. L-am felicit în primul minut pe Ludovic Orban după anunţarea rezultatului şi l-am rugat să nu mă uite cu Vatra Dornei şi cu investiţiile în infrastructura zonei noastre. Nu era momentul să-i spun acum mai multe, dar i-am spus suficiente în perioada de dinainte suficiente. De acum avem treabă”, a declarat Gheorghe Flutur după învestirea Guvernului României în Parlament.