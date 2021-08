Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis astăzi de la Botoșani unde a participat la ședința Comitetului Director Județean un mesaj de unitate pentru zona Moldova arătând că Ardealul s-a dezvoltat puternic din cauză că oamenii au fost mult mai uniți. Fraților vă dau un sfat prietenesc. Ne uităm peste munți la ardeleni și spunem se mișcă lucrurile, merg mai departe dar au fost mult mai uniți decât noi moldovenii. Ca să avem rezultate va trebui să fim mai uniți și să fim o voce unică să convingem Bucureștiul că în Moldova e nevoie de investiții curajoase”, a spus Flutur, avându-i alături pe premierul Florin Cîțu, Rareș Bogdan și Alin Gorghiu.

Flutur le-a spus celor prezenți că Florin Câțu reprezintă garanția că Moldova va primi sprijinul necesar pentru dezvoltare amintind că pentru autostrăzi au fost alocate regiunii de nord est peste 300 de milioane de euro din cele 430 de milioane disponibile în acest an. Liderul liberal sucevean crede că în perioada următoare liberalii trebuie să-și schimbe viziunea și să devină mult mai aplicați și mai pragmatici așa cum este Florin Cîțu. ”Am bocit aici în Moldova despre sărăcie de nu ne-am văzut dar mare lucru nu s-a întâmplat…. Sunten creștini, ținem cu familia, cu tradiția dar trebuie să fim mai pragmatici adică am cântat prea mult pe Prut podul de flori la chitară. E frumos și sună bine și ați văzut că și mie îmi plac spectacolele dar din râuri trebuie să mă apuc de treabă că nu pot cânta cu stomacul gol. Adică trebuie pragmatism. Și asta este la Florin Cîțu. De aceea am venit lângă el pentru că vreau să las urme și eu la Suceava și noi în zona Moldovei”, a spus Gheorghe Flutur.

El a adăugată că premierul Cîțu înțelege exact ce se întâmplă în economie și că pregătește o serie de modificări legislative care vor veni în sprijinul comunităților locale în vederea fluidizării dezvoltării lor. Flutur a amintit de actul normativ care va compensa diferențele de preț la materialele de construcții după scumpirea acestora, de modificarea legii energiei pentru ca primăriile să poată face extinderi de rețele de gaze și de electricitate din fonduri proprii urmând ca banii să fie recuperați de la concesionar, de modificări la legea achizițiilor publice pentru a nu mai apărea blocaje în derularea proiectelor de dezvoltare sau de modificări care să reducă birocrația în accesarea fondurilor europene. ”De ce Florin Cîțu? Vreau să fiu pragmatic. Omul acesta înțelege foarte bine ce se întâmplă în economie. Nu trebuie să-i spui de două ori. Înțelege unde trebuie alocate resursele și vă dau câteva exemple. Noi acum pregătim un program mare Planul Național de Investiții de 50 de miliarde de lei care înseamnă peste 10 miliarde de euro în șapte ani pentru comunitățile locale. Unii critică dar România trebuie dezvoltată de jos în sus. Cum o facem? Au început să modifice legislația. Uitați-vă actul normativ pentru compensarea diferenței de preț pentru că s-au scumpit materialele de construcție. Premierul a dat drumul și la proiectele prin PNDL din banii de la bugetul național și acum pregătește actul normatov pentru banii din proiectele europene. Ne-au nenorocit aceste majorări de prețuri dacă nu se venea cu o compensare. Vreau să-i mulțumesc premierului pentru această deschidere”, a subliniat șeful liberalilor suceveni.

Flutur a dezavuat campania de denigrare a lui Florin Cîțu menționând că aceste atacuri concertate arată că nu e dorit de adversari. ”Fac din nou apel la pragmatism în această campanie internă. De bocit cine pe cine îl atacă… Noi PNL am fost ca în acvariu. Au văzut toți trei luni de zile ce se întâmplă la noi în casă și am fost campioni la breaking news-uri. Părerea mea e că trebuie să ne vadă la lucrări că-s la Flămânzi, că-s la mine la Cârlibaba oriunde sunt lucrări, proiecte și inițiative. Am încercat să mă alătur unui om care de foarte mult bun simț, de foarte bună credință. Mai e ceva. Oare toate atacurile astea concentrate pe un singur om nu vă dau de gândit? Că nu e dorit de adversari și că asta trebuie să ne încurajeze să fim mai uniți”, a spus președintele PNL Suceava.

El a mai vorbit de nevoia de descentralizarea arătînd că ”dacă o să mai mergem mult la București când schimbăm tabla de pe un cămin ne merităm soarta. Trebuie să avem descentralizare și mai multă autonomie în decizii”. Gheorghe Flutur i-a mai sfătuit pe liberali ca în 2023 localitățile conduse de primari PNL să aibă cât mai multe proiecte recepționate. ”Sfatul meu și le spun colegilor de la București cu prietenie trebuie să grăbim. Noi în 2023 trebuie să avem multe proiocte cu recepția făcută să dăm exemple de bune practici. Ce am făcut în campaniile de anul trecut ? Ne-am lăudat cu câte un județ cu câțiva primari Emil Boc, Ilie Bolojan și cu voia dumneavoastră și Suceava. Aș vrea să avem exemple de bune practici și cu toii primarii noștri să vadă lumea ce au făcut. Vremea vorbelor a trecut”, a încheiat Flutur.