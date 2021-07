Liderul județean al PNL, Gheorghe Flutur, și-a exprimat speranța ca după Congresul din 25 septembrie PNL să iasă mai întărit și să aibă un președinte prim ministru care să-i confere și mai multă legitimitate în negocierile din coaliția de guvernare. Flutur a făcut aceste aprecieri în discursul său de la ședința de alegeri din cadrul organizației județene Constanța a PNL desfășurată luni seară. ”Dacă PNL vrea să aibă forță în coaliție trebuie ca primul ministru să fie și președinte de partid. Dincolo de asta e loc pentru fiecare în rândurile PNL”, a spus Flutur.

Mesajele lui Flutur pentru colegii de la București

El a transmis câteve mesaje colegilor de la București. ”Am câteva mesaje pentru colegii mei de la București și pentru cei care candidează la președinția partidului știut fiind faptul că eu sunt un susținător al premierului Florin Cîțu. În primul rând cred că PNL va trebui să-și clarifice doctrinar niște lucruri care trebuie de urmat. Sunt adeptul să ne propunem câteva lucruri mari care să lase o amprentă liberală României în perioada următoare. Am mai spus-o și o să repet de fiecare dată: să trecem Carpații cu atutostrăzi obligatoriu pentru că bani europeni sunt ca să legăm provinciile istorice între ele. Este datoria noastră a liberalilor și avem ocazia și oportunitatea. Trebuie să avem înțelepciunea ca după acest Congres să ieșim mai întăriți. În al doilea rând să avem curajul să facem această descentralizare și reformă administrativă în favoarea oamenilor. Să avem curajul să susținem mai mult mediul privat, antreprenorii. Am fugit prea mult să ne punem bine cu toate categoriile de electorat noi liberalii și am plătit pentru asta. Cred că mediul privat așeaptă multe de la noi și va trebui să le răspundem prompt și nu în ultimul rând apărarea identitătii naționale a poporului român. Sunt câteva lucruri la care eu țin foarte mult și m-aș întoarce la guverare pentru că asta așteaptă oamenii în primul rând și mă bucur că premierul este foarte aplicat pe aceste chestiuni”, a declarat Flutur.

Flutur susține că Guvernul va trebui să rezolve urgent o serie de probleme legate de criza forței de muncă și de scumpirea materialelor de construcție

Gheorghe Flutur a mai arătat că Guvernul va trebui să rezolve în perioada următoare o serie de probleme legate de criza forței de muncă și de scumpirea materialelor de construcție. ”Vin din admistrațiua publică și îi felicit aici pe Mihai Lupu, pe Virgil Chițac pentru ce fac dar știu ce așteptări au. Guvernul va trebui să răspundă prompt și știu că este pregătit pentru asta la următoarele probleme: criza forței de muncă, scumpirea materialelor de construcții, birocrația și nevoia de simplificare ca să absorbim mai repede și mai eficient fondurile europene. Sunt lucruri la care va trebui să răspundem prompt în perioada următoare. De aceea eu cred că primarii care sunt piloni de bază ai PNL așteaptă de la noi, de la Guvern proiecte concrete și am văzut că premierul pregătește acest plan de dezvoltare pentru perioada următoare la adresa comunităților locale, a primăriilor și îmi pun mare speranță în acest lucru”, a spus liderul liberal sucevean. Gheorghe Flutur le-a mai transmis liberalilor constănțeni că a venit cu drag la ei pentru a saluta performanța și surpriza pe care filiala Constanța a PNL a făcut-o în ultimele alegeri. ”Sunt vechi în PNL dar performanța dumneavostră să aveți și primar la municipiul reședință de județ și președinte de Consiliul Județean este ceva care merită aplaudat. Ați intrat în topul filialelor care ați cucerit administrația locală și meritați tot respectul nostru. Vă spune un om care vine dintr-un județ care de mulți ani face la fel”, a transmis Gheorghe Flutur.