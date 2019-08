Cavalerii, domniţele şi celelalte personaje medievale care participă la ediţia de anul acesta a Festivalului Medieval din Suceava au fost întâmpinate în Cetatea de Scaun a Sucevei de domnitorul Ştefan cel Mare. Deschiderea oficială a festivalului a avut loc în interiorul Cetăţii de Scaun, acolo unde marele voievod i-a întâmpinat pe participanţi, precum şi pe autorităţile sucevene şi oficiali din Republica Moldova şi Polonia. Deschiderea oficială a festivalului a avut loc în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a primarului Sucevei, Ion Lungu şi a directorului Muzeului Bucovinei, Emil Ursu. Ca în fiecare an, în deschidere, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a dat citire legământului pentru continuarea organizării acestui festival în Cetatea de Scaun a Sucevei.

Flutur: „Ştefan cel Mare ne adună, ne uneşte”

După prezentarea tuturor trupelor participante, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ţinut să sublinieze faptul că în momentul de faţă evenimentul din Cetatea de Scaun a Sucevei este considerată cel mai mare festival medieval din România. „Dragi prieteni, oaspeţi din toate zările, bun venit în Cetatea Marelui Ştefan, la Suceava. Declar deschisă a 13-a ediţie a Festivalului Medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei. Festival care devine cel mai mare din România în momentul de faţă. Să vă mulţumesc vouă celor 504 de participanţi din toate colţurile ţării, dar şi din Ucraina, Serbia, Republica Moldova, pentru că Ştefan cel Mare ne adună, ne uneşte. Spiritul lui îl simţim şi trăieşte şi astăzi. Dacă în urmă cu mai bine de o lună, pe 2 iulie comemoram, mergeam în pelerinaj la mormântul Marelui Ştefan la Putna, astăzi Cetatea de Scaun a Sucevei este plină”, a spus Flutur. El a amintit că timp de aproape 200 de ani Cetatea de Scaun a Sucevei a fost capitala Moldovei, şeful administraţiei judeţene considerând că „trebuie să aducem aminte românilor mai des acest lucru, că Suceava a fost capitala Moldovei”. „Astăzi Suceava este capitala culturală a întregii Moldove şi a României întregi cu un eveniment de această ţinută. Dacă mă gândesc la ctitoriile lui Ştefan cel Mare acestea sunt ca un magnet. Uitaţi-vă cât turişti adună. Şi nu putem să nu ne aplecăm în faţa Marelui Ştefan şi să spunem: <Doamne ce moştenire ne-ai lăsat!>. Gândiţi-vă dragii mei, Suceava, frumoasa Bucovină şi celelalte zone cu ctitoriile lui Ştefan adună mii şi zeci de mii de turişti în fiecare an. Şi de ce vin oamenii? Să vadă în primul rând aceste ctitorii lăsate în urmă de Marele Ştefan. De aceea avem obligaţia să ne închinăm în faţa istoriei, a înaintaşilor, în faţa lui”, a mai declarat Gheorghe Flutur. El a spus că este bucuros de faptul că Cetatea de Scaun a Sucevei a putut fi renovată. „Cetate devine pe an ce trece destinaţie turistică de excelenţă. Anul trecut aproape 300.000 de turişti au vizitat Cetatea refăcută”, a spus Flutur.

Ion Lungu: „Este un eveniment cultural deosebit fără doar şi poate este cel mai important cultural al municipalităţii”

Invitat să ia cuvântul, primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că simte o bucurie deosebită că a avut privilegiul să poată participa de la prima ediţie la acest festival medieval. „Sunt convins că va fi cea mai reuşită ediţie în acest an. Mă bucură faptul că astăzi am ajuns la statutul de festival internaţional, cu participanţi din Moldova, Ucraina, Serbia, Turcia şi nu în ultimul rând din România”, a precizat Ion Lungu. El a subliniat că festivalul este un eveniment care marchează istoria Sucevei „şi care ne pune în valoare”. „Şi chiar dacă astăzi nu mai suntem capitala Moldovei, capitală culturală şi medievală cu siguranţă suntem. Vreau să cred că acest festival va merge înainte şi am toată convingerea că el va creşte de la an la an, la fel cum s-a şi întâmplat până acum. Şi trebuie să-l felicităm pe domnul Emil Ursu. Domnul preşedinte şi cu mine asigurăm partea financiară, dar la fel de importantă este partea de organizare şi vă felicit domnule Ursu pentru efortul pe care îl depuneţi. Sunt convins că vor fi trei zile de neuitat aici la Suceava. Ne bucură faptul că foarte mulţi turişti se interesează de acest eveniment. Este un eveniment cultural deosebit fără doar şi poate este cel mai important cultural al municipalităţii”, a declarat Lungu. El a ţinut să le mulţumească tuturor pentru participare. „Vrem şi cred că am reuşit în mare parte să revigorăm activitatea de turism, activitatea culturală şi acest lucru se întâmplă la cetate, mai ales după ce ea a fost reabilitată, modernizată”, a mai spus Primarul Sucevei. După deschiderea oficială, actorul Marius Rogojinschi care l-a interpretetat pe domnitorul Ștefan cel Mare, i-a încântat pe toți cei prezenți cu un fragment din „Apus de Soare”.