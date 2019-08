Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a primit, astăzi, la Palatul Administrativ pe cei peste 200 de membri din delegațiile din regiunile Schwaben (Germania), Cernăuți (Ucraina), departamentul Mayenne (Franța) și județul Suceava care participă zilele acestea la a 18-a ediție a Turneului de fotbal pentru juniori „Patru Regiuni pentru Europa”. În deschiderea evenimentului, Gheorghe Flutur a ținut să sublinieze faptul că parteneriatele pe care județul Suceava le-a încheiat cu cele trei regiuni pot să constitui un exemplu pentru alte regiuni din România și din întreaga Europă. Gheorghe Flutur le-a urat bun venit oaspeților din cele trei țări și i-a invitat să viziteze județul Suceava, dar și să revină în Bucovina, în concedii, alături de familiile lor.

Trebuie spus că delegația din Schwaben din Germania este condusă de președinte acestei regiuni, Martin Sailer, aflat la primul său mandat și la prima vizită oficială în județul Suceava. Delegația din Franța este condusă de vicepreședintele departamentului Mayenne, Gerard Dujarrier, iar delegația din Cernăuți este condusă de președintele Consiliului Regional, Ivan Muntean, precum și guvernatorul Mykhailo Pavliuk.

„Tineretul și sportul ne unește astăzi. Mă bucur c această inițiativă, acest turneu face majoratul, împlinind 18 ani. Este un eveniment care a ajuns la maturitate”, a declarat Gheorghe Flutur la deschiderea oficială a Turneului „Patru Regiuni pentru Europa”. Flutur a subliniat faptul că Germania și Franța, principalii fondatori ai Uniunii Europene, au încheiat acest parteneriat cu două regiuni din Estul Europei, județul Suceava și regiunea Cernăuți. „A fost o acțiune pragmatică, cu foarte multe efecte pozitive pentru noi. Iar acest parteneriat poate fi un model și pentru alte regiuni din Europa și din România”, a afirmat șeful administrației județene. El i-a invitat pe tinerii care participă la turneu să revină în Bucovina împreună cu familiile lor, „și de ce nu, atunci când veți putea să investiți în județul Suceava sau să trimiteți investitori în această zonă frumoasă”.

Aflat pentru prima dată la Suceava, președintele regiunii Schwaben, Martin Sailer, a ținut să precizeze că în bucură foarte mult că poate să fie prezent la acest eveniment. „Practic, existența de 18 ani a acestui turneu este o dovadă clară a ideii europene. Este o manifestare pentru o Europă unită, o Europă a oamenilor, o Europă a viitorului. Sportul este un limbaj ideal, este o manieră excelentă de a ne înțelege și de găsi împreună un drum comun. Vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați primit cu atâta căldură și vă doresc o experiență minunată în județul Suceava”, a spus Martin Sailer.

În același timp, vicepreședintele departamentului Mayenne, Gerard Dujarrier, a mulțumit pentru modul în care a fost primită delegația franceză. Gerard Dujarrier a declarat că anul viitor turneul de fotbal a avea loc în Mayenne. „Anul viitor va fi un an olimpic și vom încerca să aducem ceva nou în organizarea acestui turneu. Anul viitor va fi a 19-a ediție și va fi și ultimul meu an în această funcție. Sunt onorat că am petrecut toți acești ani alături de voi. Este o mare onoare și bucurie pentru mine”, a spus Gerard Dujarrier.

În cuvântul său, președintele Consiliului Regional Cernăuți, Ivan Muntean, a subliniat faptul că acest turneu de fotbal reprezintă o victorie a tuturor regiunilor participante. „Fiecare își dorește victoria. Dar cel mai important lucru este victoria noastră, a tuturor regiunilor, a Europei”, a spus Ivan Muntean.

Trebuie spus că meciurile de fotbal din cadrul turneului vor începe marți, 6 august, pe stadionul Areni din Suceava.

După întâlnirea de la Palatul Administrativ, toți cei prezenți au vizitat Cetatea de Scaun a Sucevei și Muzeul Satului Bucovinean.