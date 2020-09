Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat astăzi la inaugurarea școlii modernizate din satul Negrileasa, comuna Stulpicani alături de primarul Vasile Zamcu. El a apreciat eforturile depuse de administrația locală pentru modernizarea comunei și a arătat că instituția pe care o conduce a modernizat în zona respectivă 16 kilometri de drum județean.

”Sunt în comuna Stulpicani satul Negrileasa împreună cu primarul Vasile Zamcu pe care îl felicit pentru că sunt la o școală modernizată care arată foarte frumos astăzi o școală care are aproape 150 de elevi cu săli de clasă moderne, toalete corespunzătoare, încălzire centralizată. Totul este pus la punct cu două săptămâni înainte de începerea școlii. Primarul Vasile Zamcu nu este la primul obiectiv. Comuna Stulpicani e un șantier cel puțin în domeniul școlilor unde sunt patru școli modernizate în zona Slătioara, Gemenea, în Stulpicani și acum la Negrileasa. La capitolul școli stau foarte bine dar au și alte obiective o primărie nouă care este gata să fie pusă în funcțiune, modernizarea unor drumuri comunale. La toate astea noi Consiliul Județean Suceava am venit cu modernizarea a peste 16 km de drumuri județene. Este important de știut că azi comuna Stulpicani poate fi vizitată pe drumuri care arată foarte bine atât de la Frasin până la Ostra mergând spre Broșteni, de la Frasin spre Gemenea și spre Codrii Seculari de la Slătioara. Mai este un tronson mic de drum la Slătioara până la Codrii Seculari pe care îl modernizăm. Avem fonduri iar pentru anul viitor pregătim modernizarea tronsonului care să facă legătura cu Câmpulung Moldovenesc. Am fost și sunt alături de stulpicăneni. Astăzi mă bucur și îi mulțumesc domnului primar că m-a invitat aici la inaugurarea acestei școli frumoase. Îl felicit și îi urez succes și sunt convins că va face ca această comună să devină una dintre cele mai frumoase comune turistice din Bucovina”, a declarat Flutur.