Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, la finalul slujbei religioase de pomenire a voievozilor Moldovei că se roagă din Cetate de Scaun a Sucevei pentru ca Republica Moldova și Ucraina să finalizeze cu bine procedurile de aderare la Uniunea Europeană, proces care începe mâine. Gheorghe Flutur a precizat că deși a fost plecat din Suceava câteva zile, a ținut să fie prezent la această slujbă de pomenire a voievozilor Moldovei, oficiată în Cetatea de Scaun a Sucevei, deoarece a fost inițiatorul Programului Ștefanian.

„Un gând bun vreau să spun mai întâi sucevenilor pentru că sunt Zilele Sucevei și hramul de la Suceava. Însă vreau să vă mărturisesc că m-am grăbit să ajung astăzi la Suceava, pentru că am fost plecat câteva zile, dar am dorit să fiu aici pentru că mă leagă inițierea acestui moment. Și lucrarea împreună între Biserică, administrație, politic are câteva exemple cu nume și cu prenume mari. Unul dintre ele este Programul Ștefanian. Vreau să vă aduc aminte că în 2017 a fost inițiativa mea în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, căreia vreau să îi mulțumesc. Timp de 470 de ani în capela din cetatea lui Ștefan nu s-a slujit. Și am socotit să demarăm acest eveniment, Programul Ștefanian, în această zi de pomenire a Sf. Ioan cel Nou de la Suceava și să facem această slujbă de pomenire. Îmi aduc aminte că prima a fost modestă, cu puțină lume sus acolo în capelă, cu o pâine și o lumânare. Așa am început în 2017 și 8 ani de zile a continuat acest eveniment. E ceva extrem de emoționat, de profund și de frumos. Așa cum stejarii aceștia au rădăcinile în această cetate, așa și acești voievozi ai Moldovei și-au lăsat amprenta și au rădăcinile și plutește duhul lor pe aici prin Cetatea Marelui Ștefan”, a spus Flutur.

El a ținut să precizeze că îl bucură faptul că a putut să contribuie în mandatele sale la restaurarea și consolidării Cetății de Scaun a Sucevei. „Am un gând de mulțumire că am putut să fiu contemporan cu dumneavoastră, cu aceste vremuri care ne-au învrednicit să consolidăm Cetatea lui Ștefan. Sunt două proiecte. Unul de 14 milioane de euro care a început undeva în 2011 și al doilea pe care îl vedeți în desfășurare, de 5 milioane de euro, pentru consolidarea șanțului cetății. Aproape 20 de milioane de euro pentru a pune în valoare această capodoperă fantastică pe care o avem. Și vreau să îi mulțumesc bunului Dumnezeu că am fost și sunt contemporan și am putut să pun și eu umărul în mandatele mele pentru ca acest lucru să se întâmple aici la Suceava”, a spus președintele CJ Suceava.

Gheorghe Flutur a mai adăugat că se roagă din Cetatea de Scaun a Sucevei pentru Republica Moldova și Ucraina, țări care mâine încep procedurile pentru aderarea la Uniunea Europeană. „Republica Moldova și Ucraina încep mâine demersurile de aderare la Uniunea Europeană. De aici din Cetatea lui Ștefan cred că trebuie să ne rugăm să ne întâlnim cu frații noștri de dincolo de Prut și cei din Nordul Bucovinei în Uniunea Europeană. Ăsta cred că este pasul care ne va face și mai împliniți și întregi și mulțumiți sufletește ca acest demers să se întâmple. Pașnic, fără război și să ne vedem împreună fără pașapoarte, fără alte formalități, nu ca acum când situația este foarte încordată”, a transmis Gheorghe Flutur. EL a adăugat că în zilele următoare vor continua acțiunile din programul Ștefanian, care se va încheia cu pelerinajul de pe 2 iulie spre mănăstirea Putna.

Slujba de pomenire a domnitorilor Moldovei a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PSD Damaschin Dorneanul. La slujbă au fost prezenți deputatul Ioan Balan, prefectul Alexandru Moldovan, vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, administratorul pulic al județului, Irina Vasilciuc, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, cadre medicale în rezervă, dar și sucevenii și turiștii care vizitau cetatea.