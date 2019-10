Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, astăzi, la Siret, la lansarea în această zonă a județului a campaniei electorale a actualului președinte al României Klaus Iohannis pentru un nou mandat de șef al statului. La întâlnirea de la Siret au fost prezenți președintele PNL din acest oraș, primarul Adrian Popoiu, secretarul general al PNL Suceava, Viorel Seredenciuc, primari și președinți de filiale din localitățile arondate acestui oraș.

Flutur: Vama Siret a ajuns să fie o rușine sub guvernarea PSD”

După întâlnire, Gheorghe Flutur a subliniat faptul că actualul președinte al României este garantul construirii autostrăzilor care să lege Suceava și Moldova de Ardeal și de București, pentru construcția drumului expres pe ruta Siret – Suceava – Pașcani – București, dar și pentru modernizarea vămii Siret. „Am încept campania electorală pentru prezidențiale sâmbătă, 12 octombrie, la Suceava, cu ședința Colegiului Director al PNL Suceava. Astăzi suntem în zona Siret, unde pe lângă orașul Siret sunt reprezentanți din 12 localități, veniți pentru startul de campanie. PNL îl susține cu argumente foarte multe pe Klaus Iohannis pentru a fi ales pentru al doilea mandat președinte al României. Este un om care dorește o Românie normală. Cred că noi ne dorim cu toții o Românie normală, o Românie în care instituțiile statului să funcționeze în favoare cetățeanului și asta garantat vom face. Mai mult, Klaus Iohannis este garantul construcției autostrăzilor care să lege zona Moldovei de Ardeal și de București și cred că asta este cea mai mare durere a noastră”, a spus liderul PNL Suceava. El a arătat că este convins că și Klaus Iohannis „și noi ceilalți” dorim modernizarea Vămii Siret, care a ajuns să fie „o rușine sub guvernarea PSD”. ”Este poartă de intrare în UE, dar nu există becuri când mergi în vamă și sunt niște gropi parcă este bombardată. Am cerut-o de nenumărate ori PSD-ului, ministrului de finanțe. Să le fie rușine cum lasă această poartă de intrare în România și în Uniunea European”, a precizat Gheorghe Flutur. El a declarat că orașul Siret și întreaga zonă așteaptă și modernizarea E 85 care vine de la București și care de la Grănicești nu mai este modernizat. „Dar cel mai important lucru este să dăm drumul la drumul expres pe patru benzi, șoseaua rapidă Siret – Suceava – Pașcani – București. Este o investiție foarte necesară pentru zona noastră cum și celelalte investiții care să lege Suceava de Cluj și de Vestul României sunt la fel de importante. Sunt multe lucruri de vorbit. Dar ca să ajungem la normalitate trebuie să facem primii pași”, a arătat Flutur. Președintele PNL a mai declarat că primul pas a fost câștigarea de către liberali a alegerilor europarlamentarele. „PNL este pe primul loc. Avem nevoie de pasul doi și anume Klaus Iohannis preșdeinte, un om care a făcut acolo unde a fost lucruri foarte frumoase. Uitați-vă la Sibiu cum arată. Apoi, a făcut din politica de externă a României ceva de care să ne fie cinste în relația cu Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Pe politică internă nu l-au lăsat pesediștii, pentru că în acest domeniu are atribuțiuni limitate. Dar la rândul lui nu i-a lăsat pe pesediști să-și facă de cap cu justiția, așa cum au vrut ei. De aceea drumul spre normalitate și bunăstare începe de la prezidențiale. Haideți dragi români, dragi suceveni să votați un om care a făcut ceva acolo unde a fost. Un om care este garantul unei țări civilizate și a drumului României spre Uniunea Europeană”, a încheiat Gheorghe Flutur.

Adrian Popoiu: „Klaus Iohannis a transformat Sibiul într-o perlă a României”

La rândul său, președintele PNL Siret, Adrian Popoiu, a declara că în calitate de primar consideră că unul din principalele argumente pentru Klaus Iohannis trebuie să câștige alegerile este că șeful statului a reușit să transforme Sibiul, atunci când a fost primar, într-o adevărată perlă a României. „Suntem, aici la Siret, mai mult decât încântați să-l primim pe domnul președinte al PNL Suceava, Gheorghe Flutur. Este prima acțiune a campaniei pentru domnul președinte Klaus Iohannis. Acest lucru este pentru noi o mândrie, dar și o obligație pentru ca noi liberalii din Siret, dar și din celelalte 13 comune arondate zonei să facem un rezultat cât mai bun pentru domnul președinte Klaus Iohannis. Sunt primar și argumentul principal pentru Klaus Iohannis este acela că domnul președinte a făcut din Sibiu o perlă a României. Acolo șomajul este zero, economia funcționează iar orașul arată extraordinar de bine. De aceea ne bucurăm astăzi aici la Siret să facem campanie pentru domnul președinte Klaus Iohannis”, a declarat Adrian Popoiu.