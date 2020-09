Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, la Stulpicani, că investiția pe care o conduce are pregătite marile proiecte pentru dezvoltarea Bucovinei și în mod special pentru crearea de noi locuri de muncă. Gheorghe Flutur a spus că este convins că în urma investițiilor făcute în modernizarea drumurilor, Stulpicani va deveni una dintre cele mai frumoase zone turistică din țară. De asemenea, Flutur a ținut să-l felicite pe primarul din Stulpicani, Vasile Zamcu, pentru investițiile pe care le-a făcut în această comună. Flutur a spus că la Stulpicani a inspectat șantierul de pe drumul din zona Codrii Seculari de la Slătioara, adăugând că va începe și asfaltarea drumului dinspre Frasin. „Am venit să văd ce a făcut primarul aici. A făcut un lucru bun, a făcut mai multe lucruri bune, Vasile Zamcu. Nu am cum să nu îl felicit pentru asta. E un om de care are nevoie comuna Stulpicani. Și nu vreau să se supere alte bresle sau categorii. Uneori un primar trebuie să fie în cizme, și cât mai des, să nu fie comod, să se lupte. Și îmi aduc aminte când aici apa era mare la podul de aici de sus și eu am venit și tot m-a chemat, mi-a cerut fonduri, a insistat și l-am ajutat. De aceea de multe ori spun că un primar trebuie să fie un om harnic și implicat, popular, să vorbească pe înțelesul tuturor. Am venit lângă el și vreau să-l ajut și cred că l-am ajutat, pentru că nu v-ați așteptat dumneavoastră cei din Stulpicani să modernizăm noi drumurile atât de repede aici”, a spus Gheorghe Flutur.

El a apreciat și investițiile făcute în rețelele de apă și canalizare din Stulpicani, însă a adăugat că extrem de important este și crearea de noi locuri de muncă. ”Apa și canalizarea sunt un pas uriaș spre civilizație. Dar mai trebuie ceva. Trebuie să avem după ce bea apă. Adică locuri de muncă. Pentru că altfel tineretul pleacă în străinătate și avem o problemă uriașă. Și vreau să mă înțelegeți bine ce vă spun. Acum avem sate întregi unde am dus apă, canal, gaz metan și din zece case patru sunt pustii. Mor cei în vârstă cu steag negru la poartă și nimeni nu rămâne în loc”, a declarat șeful administrației județene. El a subliniat faptul că obligația administrației județene este să se implice pentru a sprijini crearea de noi locuri de muncă. „De aceea am început cu aceste. Dar noi avem marile investiții pregătite pentru Bucovina. Și aici vorbesc despre aeroport, pentru deschiderea acestei zone către lume. Și vreau să anunță că luni semnăm autostrada Siret – Suceava – București, pe patru benzi, pentru a ne lega de București. Unora nici acum nu le vine a crede, dar o să vedeți că așa se întâmplă”, a precizat Gheorghe Flutur. El a amintit și de viitoarele investiții în rutele ocolitoare pentru Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, care vor scoate traficul greu din aceste localități. „Cred că această zonă va fi una dintre cele mai frumoase zone turistice ale României. Și asta și după ce deschidem drumul până la Câmpulung Moldovenesc, și asta o vom face, dacă îmi ajută Dumnezeu, anul viitor. Și vă dau un sfat muntenilor. Nu vă grăbiți să vă vindeți pământul. Când o să afle că deschidem aceste trasee, samsarii o să vină și o să cumpere terenurile. Dintotdeauna s-a întâmplat așa. Mai așteptați dacă vreți să vindeți, ca să vindeți mai scump. Asta cred că trebuie să fie politica, pentru a ține și cu cel necăjit din zona de munte, pentru că altfel unii și-au făcut averi cumpărând ieftin și vânzând scump”, a mai declarat Gheorghe Flutur.