Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, astăzi, în deschiderea ediției de anul acesta a Târgului Mărului de la Fălticeni, că astfel de târguri ar trebui permanentizate în mai multe localități pentru a veni astfel în sprijinul producătorilor de fructe din această zonă a județului. Gheorghe Flutur a vizitat standurile producătorilor de fructe din zona Fălticeni, care sunt prezenți astăzi și mâine la Târgul Mărului, el declarând că a venit cu foarte mult drag la acest eveniment pe care l-a inițiat în perioada în care era ministru al agriculturii. „O vreme foarte frumoasă astăzi la Târgul Mărului la Fălticeni. Am venit cu foarte mare drag pentru că mă simt într-un fel cel care am pornit Târgul Mărului, încă din 2005, când eram ministru al agriculturii. Și când am pornit atunci Târgul Mărului am pornit și un sprijin pentru cei care înființează culturi de măr. Acum când mă uit în urmă văd că sunt foarte mulți producători de măr. Și la un târg de acesta vii să stai de vorbă cu producătorii de măr, să vezi care sunt necazurile, care sunt așteptările lor”, a spus Gheorghe Flutur.

El a ținut să felicite Primăria Fălticeni și pe primarul Cătălin Coman, care în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava au organizat acest târg pentru a pune în valoare ce are Fălticeniul mai de preț, mărul. „Acest târg al mărului l-am avut și la Suceava zilele trecute. Eu cred că trebuie să îl permanentizăm și mai mult pentru că în felul acesta îi ajutăm pe producătorii de mere, pe cei cu livezi, în special din zona Fălticeniului. Am stat de vorbă cu producătorii de măr și i-am întrebat ce necazuri au avut anul acesta. A fost un an relativ bun pentru măr. Cu secetă în prima parte, dar bun. Mai sunt probleme cu substanțele pentru stropit, dar mă bucur că și aici au găsit o soluție să nu mai cumpere de pe piață fel de fel de substanțe contrafăcute, unele care pot fi și cancerigene. Și populația trebuie să știe că acum există și un filtru de control și dacă își cumpără de la magazinele autorizate nu mai există acest risc. Am stat de vorbă și cu cei care produc puieții de măr, cu pepiniere și este de lăudat că sunt tot mai mulți care produc acest material săditor, măr, prun, păr și am văzut și soiurile mai vechi. Am văzut că mulți transformă fructele în sucuri, în special de măr, de păr, de aronia. S-au diversificat foarte mult”, a mai precizat șeful administrației județene.

El subliniat faptul că zona Fălticeni are de oferit numeroase produse, care trebuie promovate atât în țară, cât și în străinătate. „Uitați-vă la paleta Fălticeniului. A venit și Asociația Produs în Bucovina cu brânzeturile din zona Fălticeniului. Nu vreau să dau nume de firme dar îi felicit pentru că au o diversitate fantastică de produse. Apoi sunt și produsele din carne. Trebuie spus că am fost cu ei în mai mult locuri din țară, i-am promovat, îi văd aici și sunt bucuroși, sunt mulțumiți și eu mă mândresc cu ei. Să știți că au venit de la Cluj, cei de la Consiliul Județean și mi-au cerut să vorbesc cu producătorii din Suceava să meargă și la ei să-și deschidă magazine. Asta înseamnă că produsele din Suceava sunt produse recunoscute și de calitate”, a mai declarat Gheorghe Flutur.

El consideră că în perioada următoare trebuie făcute demersuri pentru ca produsele din zona Fălticeni să ajungă pe piețele externe, acest lucru putând fi posibil împreună cu cei din Diaspora. „Deja murăturile din Milișăuți se exportă foarte mult în Marea Britanie. Și aici trebuie să facem un parteneriat și cu cei de la Raitar de exemplu, care au produse din carne și să-i folosim pe românii din Diaspora să ne ajute să ne facă mai multă reclamă în Marea Britanie. V-am dat doar un exemplu. Eu cred că rolul nostru nu este doar să ne plimbăm printre mese la oameni să facem o poză cu ei, ci să îi încurajăm și să promovăm produsele din județul Suceava. Lucru pe care l-am făcut după cum știți și pe televiziuni și am avut ultima emisiune televizată cu un rating foarte bun, exact pentru promovarea produselor tradiționale din județul Suceava. Mai mult patriotism local eu nu cred că strică. Din acest motiv îndemnul meu și către politicieni, dincolo de lupta politică care uneori n-are nici o logică este să facem ceva pentru promovarea produselor tradiționale din Bucovina, din județul Suceava, poate mai mult decât am făcut până acum”, a mai afirmat Flutur. În final, el a precizat că din punctul său de vedere trebuie permanentizate astfel de târguri ale mărului în localitățile traversate de drumurile pe care circulă turiștii care vizitează județul Suceava. „Vorbesc de acele târguri de mere de pe marginea drumului, de la Cornu Luncii, Sasca, Rădășeni, care vor trebui permanentizate pentru ca omul din Iași care vine la munte să știe că în drumul lui poate să-și cumpere doi săcușori de mere pentru iarnă”, a declarat Gheorghe Flutur.