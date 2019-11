Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat, astăzi, de Ziua Bucovinei, la vernisajul expoziției de fotografii „Centenar 2018”, amenajată în holul de la parterul Palatului Administrativ. Expoziția include fotografii realizate pe parcursul anului 2018, la evenimentele organizate în județul Suceava pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu țara. Gheorghe Flutur a ținut să precizeze că pentru el este o mare onoare să sărbătorească alături de suceveni Ziua Bucovinei, pentru al optulea an ca președinte al Consiliului Județean Suceava. „Sunt al doilea mandat, câte patru ani în fiecare mandat și am avut onoarea să sărbătoresc împreună cu sucevenii Ziua Bucovinei. Suntem la deschiderea unei expoziții, Bucovina la Centenar, și vreau să observați că avem fotografii, momente imortalizate de către fotografi, de către oameni de presă, cu evenimentele din 2018, când noi am sărbătorit 100 de ani de la unirea Bucovinei cu țara. Eu cred că a fost un an intens în care am marcat, spun eu, cu cinste acest moment. Chiar începând din 2017, când treceam spre 2018, am avut un moment festiv, după care noi ne-am ținut de omagieri și de punctarea unor realități istorice. Cred că rămâne ceva în urma noastră. Aici avem o expoziție cu evenimente care au fost desfășurate în cursul anului trecut în foarte multe localități. Și aș vrea să remarcăm aici caravana Zestrea Bucovinei și noi vom scoate și o broșură pentru a rămâne pentru istorie, despre aportul Bucovinei când s-a unit cu țara. Aceste lucruri trebuie să folosească urmașilor noștri, pentru că e bine să lăsăm aici o cărămidă importantă”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a subliniat faptul că Bucovina a avut o zestre uriașă atunci când s-a unit cu țara și practic Bucovina a marcat ajunul Marii Uniri. „Pentru că dacă nu era evenimentul din 28 noiembrie nu știu dacă mai puteam vorbi pe 1 Decembrie de Marea Unire. Și Bucovina a fost acea mică provincie care necondiționat s-a unit cu țara. Din păcate 22 de ani Bucovina întreagă a rămas în trupul României Mari. După care am plătit tribut din nou cu Nordul Bucovinei. Acum după 101 ani ne putem gândi la frații noștri din Nordul Bucovinei și să sperăm că ne vom întâlni într-o Europă unită cu toții”, a încheiat Gheorghe Flutur.