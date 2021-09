Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, le-a cerut liberalilor o amnistie a supărărilor și vorbelor grele după congresul PNL care are loc astăzi la București, în cadrul căruia va fi ales noul președinte al partidului. „Să ne descărcăm astăzi de energiile acumulate și cu Doamne ajută să începem pentru că avem foarte multă treabă. Și am să-mi permit să transmit aici un mesaj pragmatic. Pentru că trebuie să răspundem și am intrat în această echipă a lui Florin Cîțu pentru a susține pragmatismul. Ce facem de luni dimineață pentru că suntem principalul partid de guvernare? Și am câteva propuneri concrete pentru fiecare dintre dumneavoastră. În primul rând. Unitatea Partidului Național Liberal, dar nu declarată. Vă cer o amnistie a supărărilor și vorbelor grele. Să uităm, să ștergem cu buretele și să adunăm marea familie a PNL. și cei care aveți Apgar-ul ridicat astăzi să-l folosiți împotriva adversarului nostru PSD și a celorlalți care ne critică oameni buni. Dacă această energie ați folosi-o dumneavoastră, cei care astăzi aveți un of mai puternic, să susțineți programul de guvernare, să ne implicăm acolo unde trebuie și să luptăm cu adversarii, ne-ar fi mult mai ușor. Dar eu sper că după ziua de astăzi o să ne facem bine”, a spus Flutur. El a făcut și un apel la unitate în coaliția de guvernământ, pentru o mai mare stabilitate în țară. „În al doilea rând, unitate în coaliție. Pentru că noi din păcate noi am generat instabilitate și trebuie să adunăm coaliția de dreapta și centru dreapta să putem guverna, să ne descărcăm de vot onorabil în această țară, pentru că anul trecut românii pentru asta ne-au votat. Nu pentru acest spectacol jalnic al democrației care e la Romexpo. Dar la Romexpo nu trebuie să ne expunem dușmăniile ci ideile, dragi prieteni liberali”, a mai spus Flutur.

