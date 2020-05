Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a solicitat primarilor din cele nouă localităţi sucevene aflate în carantină să vină cu argumente concrete pentru anularea acestei măsuri. Gheorghe Flutur s-a întâlnit, astăzi, cu primarii celor opt localităţi, la discuţii participând prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, directorul interimar al DSP Suceava, dr. Manuela Trifan și șeful IPJ Suceava, comisar șef Adrian Buga.

În cadrul întâlnirii s-a discutat despre problemele cu care se confruntă fiecare localitate și propuneri privind relansarea activității economico-sociale.

La debutul întâlnirii, directorul interimar al DSP Suceava a făcut o informare succintă cu privire la situația epidemiologică, menționând că cele nouă localități au la această dată, conform statisticii DSP, un număr de 536 cazuri de persoane depistate pozitiv și nevindecate.

De asemenea, punctual, primarii au ridicat probleme specifice fiecărei localități, de la transportul în comun până la modul în care la punctele de control sunt interpretate documentele persoanelor care lucrează în Suceava. În timpul discuțiilor au fost ridicate mai multe probleme privind lucrările agricole, aprovizionarea cu semințe și îngrășăminte chimice. La toate întrebările autoritățile au răspuns, prezentând și modul în care se poate proceda în contextul situației actuale.

Atât prefectul de Suceava cât și președintele Consiliului Județean Suceava au subliniat că pentru perioada următoare este foarte important să nu mai apară noi focare, pentru a scădea și numărul testelor pozitive. „Doar așa ne putem gândi că va fi posibilă relaxarea restricțiilor”, a spus Gheorghe Flutur. El a făcut apel la primari să explice populației necesitatea de a continua să respecte și în perioada următoare regulile stabilire de autorități.

Gheorghe Flutur a propus ca săptămâna viitoare să aibă loc o nouă întâlnire cu toți primarii din zona carantinată iar până atunci să fie pregătite toate datele și propunerile care să însemne cât mai multe argumente spre a fi transmise către grupul tehnic, factorilor decizionali, elemente ce pot fi utile în elaborarea propunerilor de măsuri după încetarea stării de urgență.