Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, le-a mulțumit alegătorilor suceveni pentru votul acordat lui Klaus Iohannis și PNL în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, câștigate detașat de candidatul liberal. „Vă mulțumesc în numele meu și al echipei liberale. Vă mulțumește și președintele Klaus Iohannis pentru încrederea acordată. Județul Suceava din nou este din nou un județ dovedit de dreapta, alături de Klaus Iohannis, alături de majoritatea județelor din România. Aș vrea să trag câteva concluzii finale pentru că avem rezultatele finale. La Suceava Klaus Iohannis a câștigat în 93 localități din 114. Au fost câștigate toate municipiile și toate orașele, cu excepția orașului Solca, acolo un vot a lipsit să trecem și Solca în rândul câștigătorilor pentru Klaus Iohannis”, a declarat Flutur. El a subliniat faptul că peste 50% din cele 93 de localități, adică 46, sunt cu primari liberali. Liderul PNL Suceava a precizat că în toate localitățile conduse de primari liberali câștigătorul alegerilor prezidențiale a fost Klaus Iohannis. Gheorghe Flutur a adăugat că PNL și Klaus Iohannis au câștigat în nu mai puțin de 47 de localități sucevene conduse de primari PSD și ALDE. „Asta înseamnă enorm de mult. De asemenea, trebuie să vă spun că 58 de localități sunt peste media pe care PNL a făcut-o pe județ, de 61,35%. Primii zece clasați vreau să-i felicit și să-i nominalizez aici: Capu Câmpului, Mănăstirea Humorului, Sadova, Cajvana, Ipotești, Moldovița, Rădășeni, Păltinoasa, Vatra Moldoviței și Cârlibaba”, a mai declarat liderul liberalilor suceveni.

Flutur: Fălticeniul este marea și frumoasa surpriză

El a dorit să adreseze o o mulțumire specială pentru rezultatele din municipiile Fălticeni și Rădăuți. „Cu o săptămână eram alături de doi tineri, posibilii noștri candidați pentru funcția de primaar la Rădăuți și la Fălticeni. Rădăuțiul a făcut un scor superb, 61,78% pentru Klaus Iohannis, adică 6.997 de voturi. Asta față de primul tur, când am avut 4.004 voturi, deci 2.990 de voturi în plus în turul al doilea pentru Klaus Iohannis. Asta arată că Rădăuțiul este un municipiu de dreapta și că trebuie să răspundem imediat cu un candidat pe măsură și cu soluții liberale pentru zona Rădăuți”, a precizat Flutur. El a subliniat că marea și frumoasa surpriză a fost municipiul Fălticeni, acolo unde Klaus Iohannis a câștigat cu un procent de 53,16%. „Dac în primul tur aveam 3.440 de voturi, acum avem 6.446 de voturi. Am mai câștigat în Fălticeni încă 3.000 de voturi. Și vreau să-l felicit pe domnul Vasiliu, protagonistul principal al organizației de acolo. Înseamnă că s-au mișcat foarte bine ai noștri și sunt șanse ca și Fălticeniul să devină liberal. Vreau să mulțumesc și echipei de la Rădăuți, cu Bogdan Loghin, cu echipa condusă de deputatul Dumitru Mihalescul și să le mulțumesc tuturor. Din nou, felicitări pentru câștigători și le mulțumesc pentru votul acordat în turul doi al alegerilor prezidențiale. De aici încercăm să răspundem în fiecare zi așteptărilor cetățenilor”, a încheiat Gheorghe Flutur.