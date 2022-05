Prim-vicepreședintele PNL şi liderul liberalilor suceveni le-a prezentat aleşilor locali liberali „Mapa Primarului”, care conţine oportunităţi de investiţii în localităţi. Gheorghe Flutur, care este şi preşedintele Ligii Aleşilor Locali din PNL, a declarat în cadrul Consiliului Naţional al acestei structuri, că în următorii doi ani primarii trebuie să aibă ca priorităţi investiţiile din localităţile pe care le conduc. „În campaniile din 2020 aproape toți vorbeam de câteva nume și câteva localități ca povești de succes. Haideți să le clonăm. Și cred că am început să facem asta. Aici am pregătit oportunități de investiții. Mapa primarului. Acum vorbim de mapă. O să vorbim și de sapă. Pentru că asta ne așteaptă în următorii doi ani de mandat”, declarat Flutur. El a arătat că “Mapa Primarului” va funcţiona ca o platformă interactivă, cu toate programele de finanţare pentru primării. “Aici am trecut oportunități de investiții. De la tot ce înseamnă ajustarea prețurilor la fonduri europene, problema garanțiilor cu acea societate mare care a intrat în faliment, sau programul Anghel Saligny”, a explicat preşedintele Ligii Aleşilor Locali din PNL.

Pe de altă parte, el a spus că în calitate de prim-vicepreşedinte al PNL pe politici publice, partidul trebuie să se profesionalizeze. „PNL trebuie să livreze politici publice la foc continuu. Pentru că în fiecare zi avem provocări, educație, energie, agricultură, trebuie să vii cu un punct de vedere. Am cerut înființarea comisiilor de specialitate și la nivel județean și la nivel național. La nivel național am înființat această comisie de politici publice unde sunt toți colegii vicepreședinți și președinții de comisii”, a mai spus Gheorghe Flutur.