Președintele PNL Suceava și al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis astăzi un mesaj prin care le mulțumește sucevenilor pentru că i-au fost alături în lupta sa pentru Suceava, pentru a dezvolta acest județ. Gheorghe Flutur a precizat că a remarcat faptul că unul dintre contracandidații săi susține că adevărata luptă se dă între ei doi. „Adevărata luptă a fost în toți acești ultimi ani când cei pe care îi reprezintă cel care spune că adevărata luptă e cu mine au uitat că autostrada A7 trebuie să ajungă până la Suceava și Siret și s-au oprit cu ea până la Pașcani. Și a fost nevoie ca noi, liberalii, și Consiliul Județean, să ne implicăm pentru ca acum să avem certitudinea că Suceava va avea autostradă. Și nu una, ci două, pentru că tot noi, liberalii, am urgentat documentația pentru a avea șoseaua de centură a Humorului la profil de autostradă și am început procedurile și pentru autostrada de la Suceava la Gura Humorului, parte a Autostrăzii Nordului. Și tot noi, liberalii care administrează județul Suceava am fost cei care am dat drumul la Drumul Expres Suceava – Botoșani. Și sucevenii trebuie să știe că toate acestea s-au datorat și faptului că am această poziție politică la nivel național, câștigată prin munca mea în toți acești ani. Iar acum, îi văd pe toți cei care au uitat de județul Suceava în marile proiecte de infrastructură că încearcă să-și aroge toate meritele și efectiv să „fure” toată munca pe care administrația liberală a depus-o în ultimii ani. O luptă nu trebuie să fie doar în campanie. Lupta pe care am dus-o, care trebuie dusă mai departe, este pentru continuarea proiectelor pentru județul Suceava, care se află pe drumul cel bun. Nu ne vom putea permite experimente care să ne întoarcă din drumul corect către dezvoltare”, a declarat Gheorghe Flutur, care candidează pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Suceava.

Liderul PNL Suceava îi asigură pe suceveni că și în următorii patru ani își va pune la dispoziția lor întreaga experiență, energie și putere de muncă, pentru ca alături de generația tânără să continue dezvoltarea județului. „Le mulțumesc sucevenilor pentru că ne-au primit în casele lor, pe ulițele lor, prin curților lor, pentru că au venit la întâlniri cu noi, unde am încercat să le explicăm ce a făcut echipa liberală alături de mine pentru acest județ. Cu îngăduință și recunoștință îmi pun la dispoziție buna credință, experiența mea, energia mea, ca să fac împreună cu generația mai tânăra ceea trebuie pentru județul Suceava și pentru municipiul Suceava. Gândiți-vă că sunt acolo unde m-ați trimis pentru a mă lupta pentru Suceava mea dragă. Luptăm să vina copii acasă, pentru că autostrăzile pentru astea le facem, pentru a avea noi locuri de muncă, mai bine plătite. Vă garantez că suntem o echipă de onoare și știm ce avem de făcut și cum să luptăm pentru dezvoltarea județului și a municipiului Suceava”, a mai spus Gheorghe Flutur.

Președintele liberalilor suceveni a făcut și un legământ cu sucevenii, asigurându-i că este și va fi omul care a apărat Suceava și „Bucovina mea dragă” și asta vrea să facă și în continuare. „Mă leagă multe de Suceava mea dragă. M-ați cunoscut în foarte multe ipostaze și ceea ce vă voi spune eu acum este un legământ pentru a merge mai departe. Gândiți-vă bine duminică, pentru că aveți de ales între a merge înainte spre drumul european, spre civilizație, cu oameni patrioți care țin la demnitatea și tradițiile și obiceiurile acestei țări. Dați-i un vot lui Gheorghe Flutur și cu siguranță nu o să vă pară rău pentru că sunt omul care a construit în acest județ, care a știut să facă echipă, care știe să lucreze indiferent de culoarea politică a primarilor și asta voi face în continuare. Și mai mult, nu le-am permis și m-am opus celor care au venit aici doar să facă circ. Am fost ferm, bărbat politic, pentru a apăra Suceava și Bucovina mea dragă și asta vreau să fac în continuare. Dați un vot echipei liberale de la Suceava, din fiecare localitate și pentru tot județul”.