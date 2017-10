”Lucrez poate la 10% din capacitatea pe care o am pentru că frâna este trasă zdravăn de PSD. Haideți să o deblocăm prin PNL”. Este mesajul pe care președintele Consiliului Județean Suceava și al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord Est, Gheorghe Flutur, l-a transmis aleșilor locali și parlamentarilor PNL la Forumul Administrației Publice Locale care s-a desfășurat la finele săptămânii la Iași. Flutur a arătat că în prezent există un decalaj mare între regiunea de nord est și celelalte regiuni prima fiind izolată din cauza lipsei investițiilor în special în infrastructura rutieră.

”Uitați-vă la absorbție pe POR. Suntem harnici. Avem peste un miliard de euro resurse dar ghidurile vin foarte greu.Am făcut clustere din care unul pe industrie alimentară cum fac polonezii dar nu ne putem mișca pentru că nu sunt venite ghidurile. Aici trebuie să presăm pentru că nu este în regulă. Competiția este și între regiuni. Ardealul se mișcă se face autostrada iar noi când îi mai ajungem dacă noi o desenăm cu carioca? Am ieșit la un un miting pentru Austrada 8 Iași-Târgu Mureș și au venit 5 mașini de la Iași și o jumătate de autocar. Eu nu îndemn la așa ceva dar dacă vrem ca vocea Moldovei să fie unită nu trebuie să ne ascundem prin tufișuri. Să fim uniți pentru aceste cauze. Drumul expres București – Pașcani îndată e un an de când se chinuie să liciteze proiectul și nu s-a făcut nimic. Cum să ținem noi pasul când facem 11 ore până la București? Nu-l putem ține iar zona noastră este o zonă foarte tare rămasă în urmă”, a spus Flutur. El s-a arătat indignat de faptul că guvernanații nu se consultă cu administrațiile locale și județene în problemele majore. ”Vineri discutam cu ministrul mediului despre ariile protejate. Foarte bine. Sunt extrem de importante. Dar să ne întrebe și pe noi aleșii locali și pe cetățeni care este impactul și cu ce îi compensezi. Vrem ca în marile proiecte să fie implicate și administrațiile locale. Cum vrei să promovezi niște proiecte mari fără să fie implicată administrația? Spre exemplu la Compania națională de drumuri. Drumurile naționale trec peste teritoriile noastre. Noi suntem buni numai la recepția finală dar trebuie să îi ajutăm să facem observații și să-i grăbim atunci când dorm în lopată. Nu ne întreabă nimeni nimic. Sunt monopolori. La fundamentarea prețurilor, la utilități. Atunci când o autoritate face acest lucru întreabă autoritățile locale. Citim în presă că se introduce nu știu ce taxă în plus la centralele de apartament. Nu suntem cobsultați”, a explicat șeful administrației județene.

”Cred că PNL, noi aleșii locali trebuie să cerem autostrada Est – Vest”

Gheorghe Flutur crede că aleșii locali ai PNL trebuie să ceară cu vehemență guvernanților autostrada est-vest. ”Cred că PNL, noi aleșii locali trebuie să cerem pe bune și nu să facem pe măscăriciul de cariocă așa cum făcea Șova pe hartă, autostrada Est – Vest. Este o chestiune de siguranță națională. Granița de Est a Uniunii Europene aici este. Să cerem acest lucru și nu studiu de la Iași la Târgu Neamț. Dacă suntem bărbați adevărați atacăm muntele pentru că sunt bani și nu suntem în stare să-i cheltuim. Să atacam muntele și să intrăm în Ardeal pe zona de la Roznov sau unde e proiectat. Atunci putem vorbi de dezvoltare însă acum regiunea de nord est are un uriaș dezavantaj față de celelalte provincii ale țării. PNL trebuie să fie partidul inițiativei, care unește, al soluților și să lupte pentru asta. În acest răstimp am avut o luptă cu cei care au vrut o Românie săracă și cu frâna de mână trasă cu oameni pe care să-i cumpere o dată la patru ani. Și din păcate zona Moldovei a fost o țintă pentru socialiști pentru că asta au făcut”, a încheiat Flutur.