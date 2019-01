Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent miercuri, 23 ianuarie, alături de primarul Sucevei, Ion Lungu, deputatul liberal, Ioan Bălan dar și de alți primari suceveni la Iași la întâlnirea cu președintele României, Klaus Iohannis, cu ocazia marcării a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Ei au participat și la recepția oficială, cu prilejul primirii de către municipiul Iași a titlului de „Capitală istorică a României”. Titlul i-a fost înmânat primarului Mihai Chirică de către șeful statului. Momentul s-a consumat la Palatul Culturii din Iași, în Sala Voievozilor.

