”Am de gând în continuare să rămân verde printre voi să încurajez Bucovina mea dragă cu tot ce are mai frumos, cu autenticul și tradițiile sale”. Acesta a fost mesajul transmis primarilor și sucevenilor de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur în deschiderea festivalului „Jocul pe toloacă”, care anul acesta are loc pe imașul din Todirești. „Aș fi strigat o strigătură cum am făcut la Câmpulung anul trecut și care au valorificat-o alții altfel. Nu o fac pentru că sunt singur. Ana mea cântă azi în Ardeal și nu a venit la jocul pe toloacă. Suntem la a treia ediție a acestui festival Jocul pe toloacă și mulțumesc comunei Todirești și primarul Mugurel Bocancea pentru că au acceptat să găzduiască aici Jocul pe toloacă. Am venit cu drag să deschid din nou acest eveniment pentru că Jocul pe toloacă a existat în Bucovina, a existat în România de foarte mult timp. Și aș vrea să vă uitați diseară la televizor pe Tradițional Tv la ora 21:00 să vedeți Nuntă din Bucovina și ieșirea de la cununie cu jocul pe toloacă. Am vrut să organizez astfel de evenimente, cum a fost Hora Bucovinei care a avut și are un așa mare succes, Crăciun în Bucovina, Paște în Bucovine, Pelerin în Bucovina, toate evenimente care vor rămâne. Și Jocul pe toloacă va rămâne. Pentru că am știut că avem o zestre care nu mai există în altă parte, în altă țară. Uitați că oamenii chiar la 35 de grade au venit în haine populare să joace, să asculte fanfara și să strige. Asta este lumea de la țară pe care am încurajat-o și am s-o încurajez în continuare. Dragii mei, ăsta e îndemnul. Nu că vine un politruc vă spune două vorbe aici. Bucovina a fost și este cunoscut în primul rând pentru autentic, pentru credință, pentru tradiții. Nu le are nimeni astea”, a spus Gheorghe Flutur în deschiderea festivalului „Jocul pe toloacă”.

El a mai adăugat că alegerile vin, oamenii se schimbă, însă „noi rămânem”. „Trebuie să rămână autenticul și tradițiile”, a afirmat Flutur. El a mulțumit primarilor și autorităților prezente la deschiderea acestui festival. Gheorghe Flutur a avut un mesaj pentru toți sucevenii și pentru primari. „Îndemnul meu de suflet este să iubiți autenticul portul popular și tradiția adevărată. Am ținut la asta și nu am dat greș. Am ținut la aceste obiceiuri și la început nu credeați. Acum vedeți că Bucovina este mereu în straie de sărbătoare și toți vin să se filmeze aici. De ce? Pentru că am avut curajul să vă îndemnăm să organizați balul gospodarilor, hore, tradiții, obiceiuri. Și vă îndemn în continuare să credeți în asta. Eu sper că domnii primari vor înțelege mesajul meu. Eu am de gând în continuare să rămân verde printre voi să încurajez Bucovina mea dragă cu tot ce are mai frumos, cu autenticul, cu tradiționalul”, a încheiat Gheorghe Flutur.