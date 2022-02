Prezent, vineri, la lansarea proiectului de modernizare a Biroului Vamal de Frontieră Siret, în valoare de peste 10 milioane de euro, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a declarat că începerea lucrărilor de modernizare a vămii Siret, la granița cu Ucraina, coincide cu preocupările actuale pentru construcția Autostrăzii A7, București – Suceava – Siret.

El a declarat că în cursul săptămânii trecute a avut la Ministerul Transporturilor o întâlnire cu privire la stadiul pregătirilor pentru autostrada A7. „Am avut aceste discuții pentru că dacă până la Pașcani se estimează că se vor scoate la licitație până în iulie toate cele patru loturi de autostradă, respectiv cel de la Ploiești – Buzău, Buzău – Focșani, spre Bacău și Bacău – Pașcani, pe tronsoanele spre vama Siret s-a întârziat pentru că firmele care lucrează la profilele de sol, la foraje, nu au forță de muncă. S-a găsit o soluție și sper să recuperăm”, a declarat Gheorghe Flutur. Președintele Consiliului Județean Suceava a amintit că a avut discuții legate de această joncțiune a punctului de trecere a frontierei cu viitoare autostradă A7. „Firmele de proiectare care lucrează pentru proiectarea acestui tronson în momentul de față fac foraje pe zona autostrăzii. Și din acest punct de vedere este nevoie de un punct de trecere al frontierei modern pentru că în viitor eu vreau aici un trafic rutier intens, dacă vom veni cu autostrada A7 așa cum sunt perspectivele”, a precizat președintele CJ Suceava. El a adăugat că își dorește ca până la finalul acestui an să fie finalizate și predate proiectele pentru tronsoanele de autostradă de la Pașcani la Siret, iar anul viitor proiectele să fie eligibile pe fonduri structurale.