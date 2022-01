Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a salutat aprobarea de către Guvern a hotărârii pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de modernizare a vămii Siret. Gheorghe Flutur a spus că hotărârea vizează obiectivul de investiții „Modernizarea biroului vamal de frontieră Siret, în vederea fluidizării traficului în punctul de trecere transnațională de pe frontiera de nord a României -DN2 (E85)”. Valoarea proiectului este de aproximativ 10 milioane de euro. ”Este un proiect care acum va intra în linie dreaptă la finanțare pe fonduri europene. Realizarea acestui proiect înseamnă scurtarea timpilor de așteptare în vama Siret pentru TIR-uri și autoturisme. De asemenea, extrem de important este faptul că prin acest proiect, vama Siret va dispune de un scanner rapid pentru TIR-uri. S-a întârziat destul de mult acest proiect și sper să îl grăbească și să intre cât mai repede în implementare pentru că vama Siret nu arată cel mai bine în momentul de față. Proiectul pentru modernizarea vămii Siret este extrem de important și din perspectiva viitoarei legături cu Autostrada A7, București – Pașcani – Suceava – Siret”, a declarat Flutur.

În Hotărârea adoptată miercuri de Guvernul României se arată că finanțarea acestei investiții se face din fonduri externe nerambursabile prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară2 (AP) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”, Obiectivul Specific 2.6 (OS) „Reducerea timpului de staționare la punctele de comunicare transnațională” și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor, precum și din alte surse legal constituite în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.